Nhận định bóng đá Atalanta vs Man Utd vòng bảng Champions League

(VTC News) -

Man Utd bối rối khi HLV Solskjaer muốn nâng tầm lối chơi của đội bóng trong giai đoạn đầu của mùa giải. Quỷ đỏ không có một lối chơi rõ ràng trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Để tạm giữ lấy chiếc ghế của mình, Solskjaer đã từ bỏ ý định đó để đưa Man Utd trở lại với phiên bản đơn giản hơn, nhưng hiệu quả hơn.

Những thay đổi táo bạo giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer giải tỏa sức ép đáng kể giữa nguy cơ bị sa thải. Nhà cầm quân người Na Uy dường như tìm được công thức phù hợp ở trận thắng Tottenham cách đây vài ngày. Sơ đồ 3-5-2 chính là chiếc phao cứu sinh cho Man Utd và vị HLV trưởng của họ.

Man Utd tìm ra được công thức chiến thắng.

Trận thắng thuyết phục trước Tottenham chứng minh rằng Man Utd thời HLV Solskjaer phù hợp hơn với lối chơi phòng ngự rình rập. Khi Quỷ đỏ lược bớt phần phức tạp của việc tấn công áp đặt, hệ thống của họ vận hành trơn tru và có định hướng tốt hơn hẳn.

Sơ đồ 3 trung vệ giúp HLV Solskjaer khắc phục được những vấn đề của các hậu vệ. Sự chậm chạp của Victor Lindelof và Harry Maguire được che giấu khi đội hình của Man Utd không dâng cao. Những hậu vệ cánh của họ cũng không còn đơn độc khi tuyến trên hầu như không có sự hỗ trợ.

Tuy nhiên, chuyến làm khách đến Italy tiềm ẩn nhiều thách thức hơn so với trận đấu ở Ngoại Hạng Anh cuối tuần trước. Atalanta có thể tạo ra nhiều mối đe dọa cho hàng phòng ngự của Man Utd hơn so với một Tottenham đang khủng hoảng. Các CĐV Quỷ đỏ đương nhiên chưa thể quên đi việc đội hình sứt mẻ của Atalanta dẫn trước Man Utd tới 2 bàn ngay trong hiệp 1 tại Old Trafford.

Đội hình dự kiến

Atalanta: Musso; Lovato, Demiral, De Roon; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Ilicic, Zapata, Pasalic

Man Utd: De Gea; Maguire, Varane, Shaw; Wan-Bissaka, Fernandes, McTominay, Fred, Telles; Ronaldo, Rashford

Dự đoán: Atalanta 1-1 Man Utd

Atalanta tiếp tục gặp khó khăn về lực lượng khi đối đầu với Man Utd. Đội chủ nhà có tới 6 cầu thủ chấn thương.

Atalanta không thắng (hòa 2 trận, thua 1 trận) trong 3 trận sân nhà gần nhất. Trong khi đó, Man Utd hiện tại có thể hài lòng với một điểm trên sân khách sau khi đã có 2 chiến thắng trong 3 trận lượt đi vòng bảng Champions League.