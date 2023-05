Nhận định bóng đá AC Milan vs Inter Milan: Derby rực lửa

(VTC News) -

So về đẳng cấp của những cái tên trong đội hình, rõ ràng cặp trận AC Milan vs Inter Milan có ít sức hút hơn nhiều so với những gì Real Madrid và Man City mang lại. Tuy nhiên, đây lại là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với những người yêu bóng đá Italy.

Đẫ rất lâu rồi, các đại diện của bóng đá Italy mới thi đấu tốt đến thế ở đấu trường châu lục. Không thể vượt qua vòng loại World Cup 2022 là nốt trầm đối với người hâm mộ đất nước hình chiếc ủng, vì thế việc Serie A có 5 đại diện vào đến bán kết của các giải đấu cúp châu Âu ở mùa giải 2022/23 mang đến nhiều niềm vui.

Mùa giải năm nay, hai đội bóng thành Milan chạm trán nhau 3 lần. Inter Milan có kết quả tốt hơn với 2 chiến thắng (lượt về Serie A và trận Siêu cúp Italy). Tuy nhiên, đấu trường Champions League luôn là câu chuyện hoàn toàn khác.

Cặp trận AC Milan vs Inter Milan luôn rất căng thẳng và kịch tính.

Tại Serie A, AC Milan thi đấu thiếu ổn định và vẫn đang nằm ngoài top 4. Tuy nhiên, ở Champions League, thầy trò HLV Stefano Pioli lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Họ thi đấu lỳ lợm, cực kỳ bản lĩnh. AC Milan bất bại trong cả 4 trận vòng loại trực tiếp, giữ sạch lưới 3 và chỉ nhận duy nhất một bàn thua từ Victor Osimhen cho Napoli ở tứ kết lượt về.

Với Inter Milan, họ cũng có thừa tự tin trước khi bước vào trận đấu quan trọng này. Nerazzurri thắng 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại bán kết Champions League diễn ra cách đây 20 năm. Khi đó, AC Milan đánh bại Inter ở mùa giải 2002/03 nhờ luật bàn thắng trên sân khách rồi sau đó lên ngôi vô địch (thắng Juventus ở chung kết).

Đến mùa giải 2004/05, Milan gặp lại Inter ở tứ kết Champions League. Nerazzurri tiếp tục phải ôm hận với thất bại với tổng tỷ số 0-5 sau 2 lượt trận. Những kết quả trong quá khứ giúp AC Milan tự tin hơn trong cuộc đối đầu sắp tới.

Về lực lượng, AC Milan gặp tổn thất lớn với chấn thương của Rafael Leao. Cầu thủ người Bồ Đào Nha là mảnh ghép quan trọng trên hàng công của đội chủ nhà. Bên phía Inter, Milan Skriniar và Robin Gosens sẽ vắng mặt.

Đội hình dự kiến AC Milan vs Inter Milan

AC Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.

Inter Milan: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Lukaku.

Dự đoán: AC Milan 1-0 Inter Milan

Hà An