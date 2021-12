Nhận định bảng B AFF Cup 2020: Indonesia, Malaysia thách thức tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup bằng trận đấu với Lào vào ngày 6/12 tới. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lần lượt chạm trán Malaysia, Indonesia và Campuchia.

Với tư cách là nhà đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam rõ ràng có thực lực mạnh nhất bảng B AFF Cup 2020. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo và các học trò cũng phải cảnh giác trước những nguy cơ tiềm ẩn mà các đối thủ có thể gây ra, đặc biệt là Malaysia và Indonesia.

ĐT Việt Nam: Phô diễn đẳng cấp châu Á

Đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2020 với những áp lực từ chuỗi 7 trận thua liên tiếp. Nếu chỉ xét đến thành tích, thầy trò HLV Park Hang Seo có phong độ tệ nhất trong số các đội bảng B trong năm 2021 (không tính đội tuyển Lào không thi đấu). Tuy nhiên, đó là những trận thua ở vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á, sân chơi dành cho những đội bóng hàng đầu châu lục và có đẳng cấp cao hơn tầm khu vực rất nhiều.

ĐT Việt Nam rút ra được nhiều bài học từ vòng loại World Cup.

Chuỗi 7 trận thua liên tiếp thực ra có lợi cho đội tuyển Việt Nam khi bước vào AFF Cup 2020. Các học trò của HLV Park Hang Seo rút ra được rất nhiều bài học, chỉ từ việc thích nghi với cường độ chơi bóng ở cấp độ của các đối thủ như Nhật Bản, Ả Rập Xê Út...

"Chúng tôi thua, nhưng trên phương diện tích cực cũng thấy có nhiều điểm tốt", HLV Park Hang Seo nhận định. "Tỉ lệ sở hữu bóng của chúng tôi thấp hơn nhưng các cầu thủ thể hiện tinh thần không từ bỏ. Bên cạnh đó, càng đấu với các đội mạnh thì phương pháp để chúng tôi khắc phục cũng được hình thành rõ ràng".

Vấn đề đối với đội tuyển Việt Nam là phải có một chút điều chỉnh, đặc biệt là trong tấn công. Cách đá trước những đối thủ dưới cơ khác với khi đối đầu các đội bóng hàng đầu châu lục. Ngoài ra, điều quan trọng nhất đối với Quang Hải và đồng đội là sự tự tin, điều có thể được khôi phục sau một chiến thắng.

Duyên nợ với Malaysia

Malaysia là đối thủ mà đội tuyển Việt Nam chạm trán nhiều lần nhất kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo. Hai đội bóng gặp nhau tổng cộng 5 trận từ năm 2018. HLV Park Hang Seo bất bại trước đồng nghiệp Tan Cheng Hoe bên kia chiến tuyến, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Malaysia là đối thủ nhiều duyên nợ với ĐT Việt Nam.

Dẫu vậy, Malaysia với những cầu thủ tấn công giàu tốc độ luôn gây ra không ít khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Trong lần chạm trán gần nhất, thầy trò HLV Park Hang Seo suýt bị cầm hòa và phải nhờ tới quả phạt đền gây tranh cãi ở cuối trận mới có thể giành chiến thắng.

Tuy nhiên, bất lợi của Malaysia là họ không có nhiều thời gian để chuẩn bị do mùa giải CLB chỉ vừa kết thúc trong tháng 11. Đây cũng là lý do đội bóng này thường khởi đầu chậm ở các kỳ AFF Cup. Do vậy, việc chạm trán Malaysia ở lượt trận thứ hai là thời điểm thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam.

Indonesia tiến bộ

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia với tỉ số 4-0 cách đây nửa năm, nhưng đội tuyển xứ vạn đảo dự AFF Cup 2020 có thể là một phiên bản khác rất nhiều. Thời điểm thi đấu 3 trận cuối vòng loại thứ hai World Cup - khu vực châu Á, HLV Shin Tae-yong chưa có nhiều thời gian để xây dựng đội hình. Do vậy, lối chơi của đội tuyển Indonesia khi đó vẫn chưa được tổ chức tốt.

Đội bóng xứ vạn đảo thi đấu 4 trận trước thềm AFF Cup, giành 3 chiến thắng và có 1 thất bại. Chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ với đối tượng đá tập là các đội bóng châu Âu có thể giúp Indonesia cải thiện đáng kể về lối chơi.

ĐT Indonesia thua ĐT Việt Nam cả 2 lượt trận ở vòng loại World Cup.

Đối đầu với Indonesia, đội tuyển Việt Nam có thể gặp khó khăn vì sự quyết liệt đôi khi hơn mức cần thiết của đối thủ. Ngoài ra, khả năng tấn công biên với những cầu thủ giàu tốc độ của Indonesia cũng là mối đe dọa đáng gờm đối với Quế Ngọc Hải và đồng đội, nhất là khi họ đã có thêm thời gian để thích nghi với chiến thuật của HLV Shin Tae-yong.

"Kho điểm" Lào, Campuchia

"Chúng tôi không có thông tin về đội tuyển Lào", HLV Park Hang Seo trả lời ngắn gọn câu hỏi của phóng viên Lào trong buổi họp báo trước vòng bảng. Rất khó để tìm kiếm dữ liệu về đội tuyển Lào khi đội bóng này không thi đấu trận chính thức nào từ năm 2019 đến nay.

Các cầu thủ Lào đa số chơi bóng trong nước, nơi giải vô địch quốc gia bị hoãn từ tháng Tư. Đội bóng này cũng có 5 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, trong đó 4 người khoác áo các CLB Thái Lan và cái tên đáng chú ý nhất là Billy Ketkeophomphone, người từng chơi ở Ligue 1.

Campuchia có nhiều hoạt động hơn trong năm qua, nhờ việc được tham dự vòng loại World Cup và Asian Cup. Đội tuyển xứ Chùa Tháp tham dự AFF Cup với đội hình rất trẻ, đa số thuộc lứa tuổi U23. Giải đấu lần này được xem như cơ hội rèn quân của Campuchia để hướng đến SEA Games vào năm sau.

Nhìn chung, Lào và Campuchia là 2 đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng. Đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải giành đủ 6 điểm trước 2 đối thủ này để đảm bảo có lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp.