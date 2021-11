Nhận định AS Roma vs Bodo Glimt: Mourinho lấy lại thể diện

(VTC News) -

Ngày 22/10/2021 là ngày buồn của HLV đại tài Jose Mourinho. Trong cả sự nghiệp của vị HLV này, có lẽ chưa một lần nào mà ông lại thua đau đến như vậy. Cuộc tái đấu với Bodo Glimt trên sân nhà Stadio Olimpico vào 3h ngày 5/11 là cơ hội để ông và các học trò lấy lại thể diện. Diễn biến trận đấu cũng như toàn bộ giải đấu Europa Conference League sẽ được trực tiếp và độc quyền trên hệ thống FPT Play.

AS Roma - Đội bóng lớn trong tâm thế không lớn

Jose Mourinho kể từ khi tới AS Roma đã đem theo triết lý bóng đá mà bản thân ông đã phát triển lâu năm tới đây - khả năng chơi bóng phòng ngự phản công. Chính triết lý bóng đá này của HLV Jose Mourinho đã giúp ông đưa Tottenham đến với trận Chung kết Cúp Liên đoàn Anh, thành tích không hề tệ với “Gà trống”.

AS Roma trong tay Jose Mourinho đang trở nên mong manh và yếu đuối khi ra đấu trường châu Âu

Tuy nhiên, không phải lúc nào vị HLV đại tài này cũng sẽ là bảo chứng thành công cho những đội bóng mà ông dẫn dắt. 2 trận đấu mở đầu giải đấu UEFA Conference League 2021/22, đội bóng của Jose Mourinho đều có những chiến thắng dễ dàng.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào một cách công bằng, AS Roma đã không đá bóng với phong thái của một đội bóng cửa trên. Họ chủ động nhường khu vực giữa sân cho đối phương dù cho những đối thủ mà họ gặp đều không phải là những đội bóng mạnh tấn công, nếu so sánh với AS Roma. Nhưng đối thủ Bodo Glimt không chỉ là một gã tay mơ như vậy.

Trong loạt trận thứ 3 của UEFA Conference League 2021/ 2022, AS Roma hành quân đến xứ sở giá lạnh Na Uy và họ không ngờ rằng đối thủ của mình lại dành cho họ nhiều ê chề đến như vậy. Bodo Glimt là đội bóng duy nhất mà AS Roma đối đầu ở bảng C có phong cách chủ động chơi bóng tấn công. Ngay khi đại diện nước Ý còn chưa thể hiện được nhiều, những tiền đạo của đội bóng Na Uy là Erik Botheim và Patrick Berg đã ghi ngay 2 bàn thắng từ sớm và khiến cho AS Roma vỡ trận.

Có thể nói, đội bóng của Jose Mourinho sở hữu một danh tiếng lớn nhưng họ đã chơi một thứ bóng đá vụn vặt, lắt nhắt và không đúng với vị thế của mình.

Botheim đã trừng phạt hàng thủ tệ hại của AS Roma bằng màn trình diễn xứng đáng điểm 10

Jose Mourinho vẫn còn cơ hội thay đổi

Trong trận tái đấu vào ngày 5/11 tới đây trên đất Ý, chắc chắn Bodo Glimt vẫn sẽ chơi thứ bóng đá tấn công quyến rũ của mình. Họ không có sự e dè với AS Roma. Vậy, câu hỏi đặt ra rằng, Jose Mourinho sẽ đối phó ra sao với kịch bản ấy? Liệu rằng ông sẽ dành chiến thuật đôi công với đối thủ hay tiếp tục tin tưởng vào lối đá phòng ngự phản công của mình.

Đó sẽ không chỉ là câu hỏi của riêng những người hâm mộ AS Roma, của Jose Mourinho mà đó là câu hỏi của cả thế giới bóng đá. Họ trông chờ được nhìn thấy hình ảnh một Người Đặc Biệt kiêu hùng năm nào với lối đá áp đặt thế trận sẽ quay trở lại và AS Roma sẽ chơi bóng một cách tự tin. Thực tế, đây sẽ là một điều có thể xảy ra bởi sự tự tôn cực lớn của Mourinho đã bị tổn thương và ông sẽ không cho phép bản thân mình gặp một thất bại nữa trước Bodo Glimt.

Tammy Abraham cần thêm một đối tác trên hàng công để có thể cùng nhau chia lửa gánh nặng.

Thay vì đá 4-3-2-1 như vốn dĩ vẫn vậy, Mourinho có thể sẽ chơi 4-4-2 khi ông đang sở hữu bộ đôi tấn công là Abraham và El Shaarawy. Kéo El Shaarawy vào gần hơn khu vực 16m50, tuyến tiền vệ của AS Roma sẽ có thêm một điểm chuyền nhận bóng và dễ dàng phối hợp với Abraham hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, tuyến 2 của đội bóng này còn có Lorenzo Pellegrini luôn sẵn sàng túc trực để giải quyết những tình huống bóng bật ra. Qua 3 trận đấu, cầu thủ này đã có 3 bàn thắng cho mình và HLV Mourinho hoàn toàn có thể tin tưởng vào người chỉ huy hàng tiền vệ của mình.

