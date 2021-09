Nhân chứng nói về vụ chém người ở quận 7, TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 27/9, PV VTC News có mặt tại hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7), nơi nghi phạm T.H. (SN 1987, quê Lâm Đồng) được cho là đã chém lìa đầu người đàn ông tên V. (thường trú hẻm 645, đường Trần Xuân Soạn) để ghi nhận sự việc.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Khuất Nguyên)

Ông D. ngụ tại hẻm 645 nói có chứng kiến vụ việc. “Trước khi gây án mạng, T.H. đến đứng trước cổng nhà tôi đứng nhìn xung quanh như đang quan sát những hộ dân sống ở khu vực này. Một lát sau T.H. đi về nhà và sau đó có tiếng kêu cứu “cướp, cướp, cướp” phát ra từ nhà anh V.”.

Theo ông D. sau đó T.H. đập phá cửa kính của một số nhà hàng xóm, trên tay cầm dao dài khoảng 40cm, sau đó quay trở về nhà. “Thấy T.H. cầm dao không ai dám lại gần. Sau đó người dân gọi điện báo cho công an phường Tân Hưng trình báo sự việc”, ông D. kể.

Người dân sinh sống ở hẻm 645 kể lại, T.H. và nạn nhân (ông V.) không có quan hệ thân thiết. H. chuyển đến địa phương sinh sống cùng mẹ già và vợ con hơn 2 năm qua. Mẹ H. vừa mới mất do COVID-19. Trước khi xảy ra án mạng, H. và vợ thường xuyên mâu thuẫn nên người vợ dẫn con rời khỏi địa phương.

Bà T. (ngụ hẻm 645, đường Trần Xuân Soạn) nói H. là người trầm tính, ít nói. “Hôm qua nghe đúng 3 tiếng kêu “cướp, cướp, cướp”. Mọi người thấy vậy vội đóng cổng chỉ đứng nhìn chứ chẳng dám lên tiếng.”, bà T. nói.

Cũng theo bà T. gia đình nạn nhân (ông V.) thuê nhà ở giữa hẻm 645, còn nơi xảy ra án mạng là phòng trọ nạn nhân thuê để nuôi gà.

Cửa kính nhà người dân bị H. đập phá (Ảnh: Khuất Nguyên)

Như VTC News đưa tin, chiều 26/9 người dân sống trong hẻm Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7) nghe tiếng la hét. Họ chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người tử vong trong tình trạng phần đầu lìa khỏi cơ thể.

Công an quận 7 đã khống chế nghi phạm đưa về trụ sở phường. Nghi can không có dấu hiệu sử dụng ma tuý, rượu bia. Tuy nhiên lực lượng chức năng chưa thể lấy lời khai do đối tượng đang có biểu hiện không tỉnh táo.