Trọng Hiếu hát cùng 17 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới

Video: MV “Under the same sky” của Trọng Hiếu và 17 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới

Tối 3/6, ca sĩ Trọng Hiếu ra mắt ca khúc tiếng Anh mang tên Under the same sky. Trong đó, quán quân Vietnam's Idol hát cùng 17 nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới

Với dự án mang tầm quốc tế lần này, Trọng Hiếu trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ra mắt sản phẩm do chính mình sáng tác, hát cùng các tên tuối lớn trên thế giới. Đặc biệt hơn khi đây là dự án thiện nguyện kết hợp cùng UNICEF Việt Nam dành cho trẻ em và phụ nữ khó khăn trên toàn thế giới.

17 nghệ sĩ tham gia cùng Trọng Hiếu trong dự án thiện nguyện lần này tới từ khắp các châu lục trên thế giới như châu Âu (Đức, Áo, Thuỵ Sỹ,Pháp,...), Châu Mỹ (Mỹ, Ecuador, Colombia), Châu Á (Malaysia, Thái Lan..).

Trong đó có rất nhiều tên tuổi lớn như quán quân Germany Idol 2019 - Davin Herbrüggen, Quán quân X Factor Malta 2019 – Michela, nhóm nhạc nữ thành công nhất Thái Lan – New Jiew (GMM Grammy), đại diện nước Áotham gia Eurovision 2020 Vincent Bueno, ….

Các nghệ sĩ quốc tế kết hợp cùng Trọng Hiếu.

Under the same sky của Trọng Hiếu là ca khúc đầu tiên do một nghệ sĩ Việt Nam khởi xướng thu hút được sự chú ý của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Ca khúc do Trọng Hiếu sáng tác thuyết phục khán giả bằng thông điệp về tình yêu và sự đoàn kết, đặc biệt là lời kêu gọi quan tâm, chăm sóc trẻ em, phụ nữ - những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Chính vì thông điệp ấy, ca khúc được lựa chọn trở thành một phần của dự án Trái tim xanh của Unicef Việt Nam nhằm chấm dứt bạo hành trẻ em và phụ nữ.

Toàn bộ doanh thu từ audio và video của bài hát sẽ được quyên góp cho những trẻ em và phụ nữ khó khăn thông qua UNICEF Việt Nam.

Đặc biệt nam ca sĩ còn đứng tên Quỹ thiện nguyện quốc tế mang tên Under the same sky kêu gọi sự ủng hộ từ khán giả khắp nơi trên thế giới. Toàn bộ số tiền quyên góp được từ sẽ thông qua UNICEF để mang tới cho trẻ em ở những nơi khó khăn trên thế giới cơ hội được tới trường, có đủ thức ăn và được sử dụng nước sạch.