Trọng Hiếu dùng doanh thu từ sản phẩm âm nhạc mới hỗ trợ học sinh nghèo vùng cao

Ca sĩ Trọng Hiếu vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc mới kết hợp với 11 nghệ sĩ trẻ mang tên Vì chúng ta yêu. Đây là món quà mà nam ca sĩ dành tặng cho quê hương của mình.

Ca sĩ Trọng Hiếu.

Sinh ra tại Đức, tiếp nhận nền giáo dục của châu Âu nhưng với Trọng Hiếu đi là để trở về. Trong anh, luôn có một tình yêu rất lớn dành cho Việt Nam. Vì thế, thông qua ca khúc Vì chúng ta yêu, nam ca sĩ muốn thể hiện tình yêu dành cho cội nguồn về kêu gọi mọi người cùng đoàn kết, xây dựng nên một tương lai ngày càng tốt đẹp.

“Cùng nắm tay nhau làm nên thay đổi lớn hơn nhiều, hy vọng đưa ta tiến lên. We have a dream. We are fighters. Mỗi chúng ta thắp lên mặt trời trong tim.” - Đó là những ca từ trong MV mới của Trọng Hiếu.

Thông điệp tình yêu nhân văn của Trọng Hiếu được tiếp thêm rất nhiều “lửa” bởi sự góp giọng của 11 nghệ sĩ trẻ: Jaykii, Hải Nam, Nicky, Ái Phương, Lục Huy, Hoài Sa, Tuimi, Hoàng Tôn, Bích Ngọc BN, Thảo Nari, Thảo Nhi Lê. 12 nghệ sĩ tham gia MV Vì chúng ta yêu đều đang ở độ tuổi rất trẻ - những ngôi sao đang lên với những trái tim nóng và nhiệt thành.

Các nghệ sĩ góp mặt trong MV "Vì chúng ta yêu" của Trọng Hiếu.

Trọng Hiếu có lẽ là ca sĩ trẻ hiếm hoi có thể tập hợp nhiều nghệ sĩ trẻ, cùng truyền thông điệp tích cực tới cộng đồng trong thời điểm này. Toàn bộ số tiền thu được từ sản phẩm âm nhạc Vì chúng ta yêu sẽ được Trọng Hiếu dành tặng cho Quỹ học trò nghèo vùng cao.

Video: MV "Vì chúng ta yêu" của ca sĩ Trọng Hiếu