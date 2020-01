Nguyễn Ngọc Anh giành giải Nhất 'Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019'

Tối 10/1, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam diễn ra đêm Chung kết cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019 (VOV’s K-Pop Contest).

Cuộc thi do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phát triển Phát thanh Truyền hình (BDC) và Sublime Entertainment Concert Company (Hàn Quốc) tổ chức với mong muốn tạo sân chơi âm nhạc hấp dẫn dành cho công chúng yêu âm nhạc Hàn Quốc, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam.

Chung kết cuộc thi "Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019 (VOV’s K-Pop Contest)" diễn ra tối 10/1.

Đến dự đêm Chung kết về phía khách mời có ông Walpita Gamage, Đại sứ SriLanka tại Việt Nam; ông Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam; cùng đại diện ĐSQ các nước Lào và Thái Lan.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương cùng các Phó Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VOV.

Hội đồng giám khảo bao gồm các nghệ sĩ uy tín, đảm nhận trọng trách cầm cân nảy mực để lựa chọn những tiết mục chất lượng nhất, xứng đáng nhất: Nhạc sĩ Xuân Thủy (Hiệu trưởng Trường Đại học VHNT Quân đội), ca sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, tiến sĩ âm nhạc Kim Yoonji, ca sĩ Junghan Lee.

Phát biểu tại đêm chung kết, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh: “Trong khuôn khổ các hoạt động chào năm mới 2020, kỷ niệm 27 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, VOV tổ chức 2 sự kiện âm nhạc lớn là Cuộc thi giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019 và Đại nhạc hội K-pop

Super Concert tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 11/1 với những nghệ sĩ tên tuổi của Hàn Quốc được các bạn trẻ Việt Nam yêu qu‎ý, hâm mộ.

Việc VOV tổ chức các sự kiện âm nhạc sôi động, hấp dẫn đầu năm mới là để giới thiệu với công chúng yêu âm nhạc Việt Nam, nhất là giới trẻ, bước phát triển mạnh mẽ, ấn tượng của âm nhạc Hàn Quốc; những ca khúc được người nghe tiếng Hàn ưa thích; những giọng ca hàng đầu ở Hàn Quốc và những giọng ca bằng tiếng Hàn của người Việt Nam và người Hàn Quốc đang làm ăn, sinh sống tại Việt Nam.

Bằng nhịp cầu âm nhạc, chúng ta tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc lên tầm cao mới, bền vững và đẹp đẽ hơn”.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại đêm Chung kết.

Sau hai tháng phát động, BTC cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV2019 (VOV’s Kpop Contest) nhận được hơn 400 tiết mục dự thi của các bạn trẻ với các lứa tuổi đến từ nhiều tỉnh thành trong nước. Trong đó có thí sinh là người dân tộc thiểu số, người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, có nhiều giọng hát hay, vũ đạo đẹp, được dàn dựng công phu.

Sau đêm thi Bán kết với 26 tiết mục dự thi, Hội đồng Giám khảo rất khó khăn để lựa chọn ra 10 tiết mục xuất sắc nhất tham dự đêm Chung kết. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân có 1 thí sinh không thể tham dự được nên chỉ còn 9 tiết mục tranh tài trong đêm Chung kết.

Với sân khấu được đầu tư hoành tráng, đêm Chung kết Giọng hát hay tiếng Hàn -VOV 2019 mở màn với bản hit của nhóm nhạc BTS - Spring day có sự hoà giọng của các thí sinh.

Spring day với lời ca ý nghĩa về tình bạn là món quà mà các thí sinh muốn dành tặng đến khán giả cùng lời nhắn nhủ: "Tuy thời gian luyện tập cùng nhau không nhiều và sẽ sớm phải nói lời tạm biệt nhưng cuộc thi VOV'sK-Pop Contest đã gắn kết chúng tớ với thật nhiều kỷ niệm đẹp. Mùa xuân ấm áp sẽ đến, làm tan chảy tảng bằng trong lòng cũng chính là khoảnh khắc tớ và cậu sẽ lại được gặp nhau...".

Tiết mục mở màn đêm chung kết của cặp đôi Nguyễn Công Hiếu và Dương Ngọc Chi khiến cả khán phòng Nhà hát VOV dậy sóng. Sau những phút giây sâu lắng với bản ballad Eyes nose lips giúp cặp đôi khoe được giọng hát truyền cảm, ngay sau đó Công Hiếu và Ngọc Chi thay đổi phong cách với Now thể hiện vũ đạo bốc lửa, sôi động.

Đào Cẩm Tú là một trong những thí sinh được đánh giá cao nhất sau đêm Bán kết với ca khúc Solo. Trong đêm chung kết, Cẩm Tú thể hiện khả năng đệm đàn, giọng hát mượt mà với ca khúc Lalalay.

Nhóm Pha Lê mặc hanbok, hoá thân thành những thiếu nữ Hàn Quốc xinh đẹp khoe nốt cao đầy nội lực với Arirang Alone.

Phần trình diễn của nhóm Pha Lê.

Trong đêm bán kết, 4 cô gái trẻ của nhóm The First Snow ghi điểm với phong thái tự tin, ngoại hình xinh xắn. Một lần nữa, trong đêm chung kết, nhóm lại khiến khán phòng bùng nổ với bản mash-up Rebye và I Like That.

Ngoại hình thư sinh, điển trai, khí chất nghệ sĩ, Trịnh Quang Công vừa bước ra sân khấu đã khiến hàng trăm khán giả reo hò vang dội. Quang Công thể hiện vũ đạo cực tốt, giọng hát dày, khả năng làm chủ sân khấu với 2 bài hát Lie và Mic Drop.

Ngoại hình nhỏ nhắn nhưng Nguyễn Ngọc Anh là một trong những thí sinh sở hữugiọng hát nội lực nhất cuộc thi. Ngọc Anh cháy hết mình với Room Shaker, ca khúc giúp cô khoe giọng hát dày, khoẻ.

Trần Minh Thư xinh xắn với bộ hanbok màu trắng, tựa cô công chúa nhỏ bước ra sân khấu cất cao giọng hát với Arirang Alone. Giọng hát trong trẻo, cao vút hoà quyện cùng tiếng đàn violon sâu lắng đã mang lại những phút giây tuyệt diệu cho người nghe trong đêm chung kết.

Huyền Anh được BGK đánh giá cao về bản lĩnh sân khấu, trong đêm chung kết, giọng hát của Huyền Anh đã chạm đến cảm xúc của khán giả với I'm notlaughing.

Nguyễn Hoàng Chí Bách là thí sinh nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả ngay khi vừa bước ra sân khấu. Cậu bé nhỏ tuổi nhất cuộc thi diện bộ vest đỏ rực vừa hát vừa đọc rap, thể hiện vũ đạo điêu luyện với Fire.

Sau phần trình diễn của các thí sinh, nhóm nhạc Hàn Quốc Alphabat bất ngờ xuất hiện tại sân khấu và mang đến 3 phần trình diễn ấn tượng với vũ đạo mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên, nhóm nhạc 4 thành viên này đến Việt Nam. Alphabat hy vọng sẽ được trở lại và biểu diễn nhiều hơn cho khán giả Việt Nam.

Sau những phút giây làm việc căng thẳng, Hội đồng Giám khảo quyết định trao ngôi vị quán quân của cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019 cho thí sinh Nguyễn Ngọc Anh.

Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 2003 hiện đang học lớp 11 xúc động chia sẻ: "Tôi biết được cuộc thi qua cô giáo và đăng ký đi thi vì bản thân có thể vừa hát vừa nhảy. Lúc đầu tôi không có nhiều tự tin bởi dàn thí sinh năm nay quá mạnh. Khi lên sân khấu, tôi chỉ biết hát và cháy hết mình với đam mê. Kết quả khiến tôi xúc động, hạnh phúc và cảm thấy mình xứng đáng với những nỗ lực.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến BTC Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019 tạo cơ hội cho tôi và các thí sinh khác có một sân chơi đa dạng, để chúng tôi có thể biểu diễn theo sở thích và phong cách riêng. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, thầy cô và bạn bè, những người luôn theo sát, động viên và giúp đỡ hành trình của tôi".

Nguyễn Ngọc Anh giành giải Nhất cuộc thi "Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc - VOV 2019"

2 giải Nhì thuộc về thí sinh Trần Minh Thư, Đào Thị Cẩm Tú. 3 giải Ba được trao cho nhóm Pha Lê, Trịnh Quang Công, cặp song ca Công Hiếu và Ngọc Chi. 3 giải Khuyến khích được trao cho các thí sinh Huyền Anh, Nguyễn Hoàng Chí Bách và nhóm First Snow.

Giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất thuộc về Nguyễn Hoàng Chí Bách. Cậu bé nhỏ tuổi nhất cuộc thi xuất sắc giành số điểm 2792. Hai thí sinh đứng sát nút là Lương Ngọc Linh (1736 điểm) và Đào Thị Cẩm Tú (1145 điểm).

Đêm chung kết cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019 khép lại với dư âm đẹp đẽ, hoàn thành sứ mệnh là một sân chơi âm nhạc hấp dẫn dành cho công chúng yêu âm nhạc Hàn Quốc, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam. Các thí sinh và khách mời đã cháy hết mình với đam mê và tình yêu âm nhạc, mang đến cho khán giả một đêm thi rực rỡ đầy sắc màu.