K+NS sẽ phát trực tiếp chương trình 'One World: Together At Home' tại Việt Nam

“One World: Together At Home ” là sự kiện mang tính lịch sử, được phát sóng trực tiếp toàn cầu lần đầu tiên để tôn vinh những nỗ lực phi thường của đội ngũ y tế cộng đồng và đồng thời chung tay hỗ trợ tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp toàn cầu tại hơn 30 quốc gia. Tại Việt Nam, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh K+NS vào lúc 7h sáng ngày 19/4/2020.

Sự kiện “One world: Together At Home”được truyền hình trực tiếp trên K+ NS

Chương trình “One World: Together At Home” được danh ca Lady Gaga khởi xướng và kết hợp đồng thực hiện cùng WHO và Global Citizen, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế như Oprah Winfrey, Paul McCartney, Elton John, Céline Dion, Alicia Keys, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Camila Cabello, Taylor Swift…

Đồng thời, chương trình đồng hành trước, trong và sau sự kiện do Truyền hình K+ sản xuất sẽ bắt đầu từ 6h30 sáng cùng ngày với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam như nhạc sĩ Quốc Trung, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca sĩ Hà Anh Tuấn, vợ chồng ca sĩ Đông Nhi & Ông Cao Thắng (Đại sứ thương hiệu của Truyền hình K+), MC Phí Linh…

Để biết thêm chi tiết về cách thức tham gia và hành động, xin vui lòng truy cập www.globalcitizen.org/togetherathome.