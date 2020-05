7 nhóm nhạc Kpop 'phá vỡ lời nguyền', vẫn hút khách sau chục năm

SHINee (12 năm): SHINee ra mắt vào tháng 5/2008 và là nhóm nhạc hiếm hoi không có sự biến đổi về nhân sự cho đến hiện tại. Sự ra đi bất ngờ của giọng ca chính Jong Hyun từng làm rung chuyển truyền thông trong nước lẫn quốc tế, khiến nhiều fan lo lắng các hoạt động của SHINee sẽ bị đình trệ. Tuy nhiên, sau mất mát đáng tiếc, nhóm vẫn tiếp tục hoạt động và dành nhiều bài hát cũng như các buổi biểu diễn để tưởng nhớ người bạn đã ra đi của mình như Good Evening, I Want You, Our Page...