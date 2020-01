'2020 K-Pop Super Concert' khiến khán giả Việt đã tai, đã mắt

Tối 11/1, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra Đại nhạc hội 2020 K-Pop Super Concert. Đây là sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với 2 Công ty Sublime Entertainment Concert Company (Hàn Quốc) và Công ty TNHH To&Ro Media tổ chức.

2020 K-Pop Super Concert có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như: EXO-SC, Taemin (SHINee), NCT 127, Tóc Tiên...

"2020 K-Pop Super Concert" vừa diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc và Việt Nam.

Ngay từ sáng sớm 11/1, các ngả đường đổ về SVĐ Mỹ Đình tắc nghẽn bởi một lượng người hâm mộ lớn, cho thấy sức nóng của sự kiện âm nhạc này.

Sân khấu của Đại nhạc hội được thiết kế theo hình chữ T với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, công suất lớn, hai màn hình khổng lồ được dựng hai bên.

Hàng nghìn fan của Taemin, EXO-SC có mặt từ sớm, chờ đón giây phút được nhìn thấy thần tượng “bằng xương bằng thịt”.

Hồng Anh, 20 tuổi, sinh viên Đại học Ngoại thương là fan của ca sĩ Taemin nhiều năm nay: “Tôi dành toàn bộ tiền tiết kiệm từ đi làm thêm để mua vé xem 2020 K-Pop Super Concert và cảm thấy không tiếc nuối một chút nào. Tôi hạnh phúc vỡ òa vì được xem thần tượng của mình biểu diễn tối nay”.

Hà Vy và Tuấn Anh, học sinh trường THPT Việt Đức, Hà Nội có mặt tại SVĐ Mỹ Đình từ trưa ngày 11/1. Cả hai mua rất nhiều áo mưa phát miễn phí cho các fan, vui vẻ cho biết:

“Chúng tôi xem dự báo thời tiết và chuẩn bị rất nhiều áo mưa cho mọi người không bị lạnh khi xem chương trình. Đây là sự kiện lớn trong cộng đồng fan yêu nhạc Hàn Quốc và chúng tôi đã mất ngủ nhiều ngày nay khi biết tin EXO-SC sang Việt Nam”.

Khán giả đội mưa xem đêm nhạc.

Tóc Tiên - ca sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt tại Đại nhạc hội, mở màn ấn tượng với ca khúc Không ai hơn em đâu anh cùng vũ đoàn sôi động.

Cô diện bộ đồ trắng muốt đính lông vũ, trang điểm xinh đẹp, cất cao tiếng chào “Hà Nội ơi” và cống hiến cho khán giả các bản hit Có ai thương em như anh, Hôm nay tôi cô đơn quá và Walk away.

Tóc Tiên tỏa sáng trong đêm nhạc 2020 K-Pop Super Concert.

Nữ ca sĩ xinh đẹp SoHee, thành viên chủ chốt nhóm nhạc thần tượng nữ Elris, Á quân Kpop Star 6 (chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc) khuấy động SVĐ Mỹ Đình bằng vũ đạo điêu luyện, giọng hát ngọt ngào với Hurry up. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc khi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả trong lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn.

Nhóm ELRIS.

Nhóm nhạc nam hiphop AlphaBat cống hiến cho khán giả tại SVĐ Mỹ Đình những màn trình diễn sôi động. Ngoại hình điển trai, kỹ thuật hát live tốt và khả năng vũ đạo xuất sắc, bốn chàng trai Hàn Quốc thể hiện các ca khúc: New world, Get your love, Oh my gosh và Pray.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam. Thực sự là một vinh hạnh cho AlphaBat khi được đứng trên một sân khấu lớn như thế này và được các bạn ủng hộ. Chúng tôi hy vọng có cơ hội được đến Việt Nam nhiều hơn nữa”, AlphaBat hạnh phúc chia sẻ.

ELRIS, tân binh nữ xuất sắc nhất năm 2018 tại Korean Entertainment Arts Awards thể hiện khả năng hát live, rap và nhảy với Summer dream, Will be mine, We, first và Pow, pow. Ngoại hình xinh đẹp, tài năng xuất chúng, 5 cô gái ở độ tuổi rất trẻ hứa hẹn sẽ là thế hệ thần tượng Hàn Quốc mới trong tương lai.

Nhóm A.C.E “cháy” hết mình với Savage, So sick, Slow dive và CACTUS. 5 chàng trai Jun, Donghun, Wow, Kim Byeongkwan và Chan cực “ngầu” với trang phục đen, vũ đạo mạnh mẽ, giọng hát khỏe khoắn giữa hệ thống ánh sáng đỏ rực ma quái và ấn tượng.

Nhóm A.C.E

Hàng nghìn khán giả hò reo ngay khi NCT 127 bước ra sân khấu. Các chàng trai NCT 127 trong trang phục đen trắng trẻ trung, phát âm rành rọt “Xin chào Việt Nam” và chia sẻ mong muốn sẽ đi lưu diễn ở Việt Nam trong tương lai. Với vũ đạo sôi động, giọng hát kỹ thuật và khỏe khoắn, phần trình diễn của nhóm được đón nhận nồng nhiệt.

Nhóm NCT 127.

Sự xuất hiện của EXO-SC là điểm nhấn khiến K-Pop Super Concert 2020 trở nên nóng hơn bao giờ hết. Các bản hit What a life, Closer to you, Border life, We young giúp 2 chàng trai tài năng Chanyeol và Sehun khoe chất giọng trầm ấm quen thuộc.

Pháo sáng rực rỡ cùng hàng trăm nghìn que phát sáng được các fan xếp thành hình “Love SC” đã khiến sân vận động Mỹ Đình lung linh hơn bao giờ hết.

“5 năm trước đây, khi đến Việt Nam biểu diễn lần đầu tiên, chúng tôi đã biểu diễn một bài hát bằng tiếng Việt và cũng trong một ngày nhiều gió và lạnh như thế này. Sau 5 năm mới trở lại, được ăn món ăn Việt Nam, nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của các bạn, chúng tôi thực sự hạnh phúc”, EXO-SC chia sẻ.

EXO-SC

2020 K-Pop Super Concert kết thúc với màn trình diễn đầy quyến rũ của Taemin. Trong phần giao lưu với khán giả, Taemin thân thiện cho biết, khi vừa đến Việt Nam anh đã phải đi ăn phở và muốn trải nghiệm uống bia ở Tạ Hiện. Taemin cũng chia sẻ, anh đã đặt chân đến Đà Nẵng và rất muốn khám phá thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp trong tương lai.

Với phong cách unisex, cứ mỗi lần xuất hiện là Taemin lại khiến các fan nữ “ngây ngất” bởi ngoại hình xuất sắc. Sở hữu bước nhảy ma mị, giọng hát nội lực, Taemin khiến fan say đắm với Move, Want, Hypnosis, Snow Flower.

VOV_1795.jpg

Hơn 4 tiếng đồng hồ, những màn trình diễn đỉnh cao của các nghệ sĩ hàng đầu đã đem đến cho khán giả những xúc cảm khó quên.

2020 K-Pop Super Concert- Đại nhạc hội đầu tiên VOV phối hợp với Sublime Entertainment Concert Company và To&Ro Media tổ chức thành công rực rỡ.

Sự khởi đầu tốt đẹp của 2020 K-Pop Super Concert hứa hẹn đây sẽ là sự kiện thường niên trong những năm sắp tới được tổ chức để đáp ứng tình yêu, đam mê âm nhạc Hàn Quốc cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam.