Nhạc Việt 2020: Loạt show hoãn, hủy, nhạc COVID-19 lên ngôi

(VTC News) -

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 2/2020, làng giải trí trong nước gần như bị tê liệt. Do lo ngại dịch bệnh lan rộng, các tỉnh thành tạm ngừng tổ chức các lễ hội đầu xuân. Kéo theo đó, các sân khấu đóng cửa, phim hoãn công chiếu, hàng loạt chương trình âm nhạc bị hoãn hoặc hủy nhằm đảm bảo an toàn cho khán giả trước dịch bệnh.

Không thể đếm hết được có bao nhiêu chương trình bị hoãn hủy trong khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát. Đợt dịch bùng nổ đầu tiên (tháng 2-3/2020), đã có đến vài chục chương trình như liveshow “Cảm ơn tình yêu” (14/2), “Chuyện tình live concert 1” (7-8/3), "Modern Talking & Sandra Live concert in Vietnam" (7/3)... chính thức thông báo hủy và hoàn lại 100% tiền vé cho khán giả. Ca sĩ Đan Trường thông báo hủy 9 show diễn, ca sĩ Minh Quân bị hủy 5 show, ca sĩ Phạm Phương Thảo bị hủy 11 show...

Việc hoãn, hủy này gây thiệt hại nặng nề cho các nhà tổ chức. Theo ông Nguyễn Thùy Dương, đại diện đơn vị tổ chức liveshow “Chuyện tình live concert 1” và "Modern Talking & Sandra Live concert in Vietnam”: “Mọi công việc chuẩn bị cho chương trình đã sẵn sàng với sự đầu tư hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, BTC vẫn quyết định lùi ngày đến khi dịch bệnh được kiểm soát. Đây là tổn thất rất lớn đối với Ban tổ chức nhưng cũng là việc cần phải làm vì trách nhiệm đối với khán giả và cộng đồng”.

Bà Đỗ Huyền Trang, đại diện Công ty CP Truyền Thông Max cho biết: “Thiệt hại hàng tỷ đồng cho bên tổ chức. Khi quyết định hủy, không chỉ BTC mà các anh chị em nghệ sĩ cũng tiếc nuối nhưng vì trách nhiệm với cộng đồng, chúng tôi buộc phải hủy để đảm bảo an toàn cho khán giả”.

Do các show liên tục hoãn và hủy, các nghệ sĩ... bất ngờ thất nghiệp. Đa phần đều nghỉ ngơi, dưỡng sức, dành thời gian cho gia đình. Một số nghệ sĩ tích cực chia sẻ các thông tin về đại dịch. Nhiều nghệ sĩ khác như Khắc Việt, Pha Lê... cũng tổ chức các buổi phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Ca sĩ Tùng Dương, Phạm Thùy Dung, Min, Chi Pu, Hà Anh Tuấn... đồng loạt ủng hộ nhiều trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch COVID-19.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các chương trình, sự kiện, liveshow tổ chức trở lại. Tuy nhiên, do vẫn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng nên các chương trình đều tổ chức rất dè dặt, thu nhỏ phạm vi, thắt chặt phòng chống dịch như kiểm tra nhiệt độ, phát khẩu trang, nước rửa tay...

Từ tháng 2 đến khoảng tháng 10, không có nhiều liveshow, sự kiện có khán giả đến xem trực tiếp được tổ chức thành công trót lọt. Nhiều chương trình đã lên lịch biểu diễn nhưng cũng bị hoãn lại do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng nổ. Đa phần đều chuyển sang tổ chức online hoặc phát hành sản phẩm dựa trên nền tảng số. Phải đến gần cuối năm, các show mới trở lại một cách dày hơn như liveshow “Con người” của Tùng Dương (28-29/11), “The Beatles Symphony” (5-6/12), “Vy concert” (6/12)... Song, các show này đều được tổ chức trong tâm lý hồi hộp, e ngại vì dịch bệnh.

Tất cả tạo thành một bức tranh khá ảm đạm trong thị trường liveshow năm 2020.

Trái với sự trầm lắng của thị trường liveshow, thị trường nhạc số lại có sự phát triển nở rộ. Nhiều MV ra mắt trong năm nay gặt hái được thành công vang dội, có không ít sản phẩm chỉ mất một thời gian ngắn để đạt được cột mốc 100 triệu lượt xem và đứng đầu top trending Youtube trong nhiều ngày.

Nổi bật trong năm qua phải kể đến “Có chắc yêu là đây” (Sơn Tùng M-TP), “Hoa nở không màu” (Hoài Lâm), “Đúng cũng thành sai” (Mỹ Tâm), “Em không sai chúng ta sai” (Erik), “Yêu một người sao buồn đến thế” (Noo Phước Thịnh), “Chân ái” (Orange, Khói, Châu Đăng Khoa), “Hơn cả yêu” (Đức Phúc)...

Trong đó, có nhiều MV được đầu tư công phu về nội dung, đưa những yếu tố văn hóa Việt một cách sáng tạo và khác biệt như "Kẻ cắp gặp bà già" (DTAP) qua tiếng hát của Hoàng Thùy Linh, "Cung đàn vỡ đôi" (Kiên) qua tiếng hát Chi Pu hay "Hết thương cạn nhớ" (Vương Anh Tú) qua tiếng hát của Đức Phúc... MV trong năm 2020 được đánh giá là có cả chất và lượng với những nội dung đa dạng ở nhiều thể loại.

Một trong những mảng âm nhạc nổi bật nhất trong năm 2020 phải kể đến... nhạc “phòng, chống COVID-19”. Trong giai đoạn dịch bệnh bùng nổ, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống con người vì giãn cách xã hội, cách ly tập trung... các nghệ sĩ đã liên tục cho ra những bài hát với chủ đề đẩy lùi dịch COVID-19, nâng cao ý thức phòng chống dịch, cổ vũ, động viên tinh thần con người, đặc biệt là những y bác sĩ, những chiến sĩ đã không quản ngại nguy hiểm, ở tuyến đầu phòng chống dịch.

Hàng loạt các bài hát, trong đó có cả những bài được viết lại lời và bài sáng tác mới liên tiếp được phát hành trên nền tảng số, đa dạng ở nhiều thể loại và cách thể hiện: từ nhạc đương đại, pop ballad, rock... đến nhạc dân gian như xẩm, chèo, vọng cổ...; từ nhạc cho người lớn đến nhạc thiếu nhi; từ nhạc sĩ nổi tiếng đến cả những nhạc sĩ nghiệp dư đều góp phần sáng tác.

Có thể kể đến một số bài nổi bật như “Sao anh chưa về nhà” (Amee), “Tiêu diệt corona” (Xẩm Hà Thành), “Cùng bé đánh giặc Corona” (Nguyễn Mai Long và Kiều Anh Tuấn), “Chống giặc corona như chống giặc ngoại xâm” (bác sĩ Hồ Khải Hoàn), “Ông bà anh thời COVID-19” (Lê Thiện Hiếu), "Đôi mắt nCoV" (Sa Huỳnh), “Đại dịch corona" (Vũ Minh Vương), “Việt Nam ơi! Đánh bay COVID” (Minh Beta).... Hội Nhạc sĩ Việt Nam còn ra mắt tuyển tập 60 ca khúc chống COVID-19.

Đặc biệt là ca khúc “Ghen Cô Vy” (Khắc Hưng, Min và Erik) đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Từ show truyền hình ăn khách "Last Week Tonight With John Oliver" của Mỹ, đến BFMTV - kênh truyền hình số 1 nước Pháp, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) rồi Tạp chí Âm nhạc Billboard... tất cả đều đưa tin về ca khúc "Ghen Cô Vy" cùng vũ điệu rửa tay trên nền nhạc bài hát do Quang Đăng thực hiện.

Giữa thời buổi nhạc số lên ngôi, không nhiều ca sĩ trong nước chọn ra mắt album. Song trong năm 2020 vẫn có những album mới được đầu tư về mặt nội dung, với concept xuyên suốt và được đánh giá là đáng nghe, làm phong phú thêm thị trường album năm qua.

Có thể kể đến những album chất lượng như “Hôm qua, hôm nay và sau này” của Nguyên Hà với concept âm nhạc về người con gái trong tình yêu; “Khánh Linh’s Journey” của Khánh Linh với phong cách nhạc phim đương đại của Hollywood và nhạc kịch Broadway; “Khát vọng” (Vũ Thắng Lợi) tập hợp những ca khúc cách mạng nổi tiếng; album đầu tay của AMEE “DreAMEE” mang đến năng lượng tích cực của tình yêu; album “Ngô đồng” với dòng nhạc cổ phong của Nguyễn Hồng Nhung; album “25” là hành trình tìm kiếm giá trị bản thân của Hoàng Dũng...

Nổi bật là album "Human" của Tùng Dương với một biên độ rộng lớn và tinh thần mạnh mẽ của rock thập niên 70. Đây là một album đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình mới mẻ cả về âm nhạc cũng như về tư duy, tính triết lý, chiêm nghiệm cuộc đời của Tùng Dương.

Album ra đời trong thời điểm nhân loại đã trải qua một năm 2020 với những biến động không ngừng, thiên tai và dịch bệnh làm chúng ta cảm thấy quý giá tình người hơn bao giờ hết.

"Con người dù là sinh vật ưu tú nhất của quá trình tiến hoá cũng có lúc trở nên thật nhỏ bé, bất lực trước thiên nhiên, dịch bệnh. Nhưng không vì thế mà mỗi người buông xuôi. Chính tình người, chính những tình cảm thiêng liêng mà chỉ con người mới có, sẽ cứu rỗi chúng ta” - Tùng Dương chia sẻ.

Nhìn một cách khái quát, thị trường nhạc Việt trong năm 2020 dù không có nhiều mảng màu sắc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng vẫn có điểm nhấn mạnh mẽ, rõ ràng và đáng nhớ với khán giả ở cả mảng liveshow, album và MV.

Thời điểm cuối năm 2020, nhiều nghệ sĩ cũng đã rục rịch chuẩn bị cho những dự án âm nhạc hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm tới.