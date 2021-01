Nhắc tài xế dừng xe gây ùn ứ, thanh niên bị hành hung: Xác định được chủ xe

(VTC News) -

Chiều 2/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang truy tìm tài xế ô tô bán tải hành hung khiến nam thanh niên bị gãy răng, chảy máu mũi ở giữa ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến vào tối 31/12/2020.

"Cơ quan điều tra đã tìm được chủ xe bán tải liên quan đến vụ việc là của một phụ nữ. Tuy nhiên, hiện chưa thể cung cấp thông tin vì phục vụ quá trình điều tra. Chúng tôi đang tiếp tục tìm danh tính người đàn ông điều khiển ô tô có hành vi hành hung người đi đường để xử lý", lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết thêm.

Tài xế lao vào hành hung nam thnh niên giữa ngã tư. (Ảnh cắt từ clip)

Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, ngay sau khi nắm được thông tin, đơn vị chủ động liên hệ với nam thanh niên bị hành hung để tới nhà lấy lời khai nhưng nạn nhân từ chối với lý do sức khoẻ chưa đảm bảo. Đến chiều tối 1/1, người bị đánh mới trình báo cơ quan công an.

Như VTC News thông tin, khoảng 21h ngày 31/12/2020, người đàn ông lái ô tô nhãn hiệu Toyota BKS: 29C -583xx đi từ đường Vành đai 3 trên cao xuống lối rẽ đoạn Khuất Duy Tiến giao Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội).

Chiếc xe này dừng chờ đèn đỏ ở phần đường rẽ trái. Sau 2 - 3 lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe trên vẫn không đi khiến các xe phía sau bị ùn tắc hàng dài. Thấy vậy, nam nam thanh niên đi đường đến khuyên can tài xế thì bị người này lao vào hành hung.

Sau đó, nạn nhân được 3 người đàn ông khác (được cho là người thân của tài xế xe bán tải) đến xin và mong bỏ qua vì tài xế say rượu.

Vụ việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc trước hành vi côn đồ của người lái ô tô bán tải.