Nhạc sĩ Vũ Thành An dành toàn bộ tiền tác quyền làm thiện nguyện, hỗ trợ nghệ sĩ

Nhạc sĩ Vũ Thành An cho biết, mục đích của việc trao tặng này là để ca sĩ Ngọc Châm thay ông dành số tiền tác quyền âm nhạc này vào mục đích thiện nguyện, trong đó hỗ trợ những nghệ sĩ khó khăn, tôn vinh những tài năng nghệ thuật.

Tác quyền âm nhạc của Vũ Thành An hiện do một đơn vị thứ ba nắm giữ, sẽ hết hạn vào năm 2024. Ca sĩ Ngọc Châm sẽ bắt đầu bảo vệ, khai thác và sử dụng tác quyền của nhạc sĩ sau thời điểm trên.

Nhạc sĩ Vũ Thành An công bố bức thư trao tác quyền âm nhạc vì mục đích thiện nguyện cho ca sĩ Ngọc Châm.

Theo tâm nguyện của nhạc sĩ Vũ Thành An, 2/3 doanh thu tác quyền từ nhạc của nhạc sĩ dùng vào việc vận hành Công ty Việt - Mỹ và để hỗ trợ các nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ hỗ trợ tài năng sáng tác, hỗ trợ những mảnh đời không may mắn.

Ngoài ra, 1/3 doanh thu tác quyền từ nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An dành tặng quà Tết âm lịch cho thân nhân nhạc sĩ Vũ Thành An.

Bất ngờ, xúc động trước sự tin tưởng của người thầy đáng kính, ca sĩ Ngọc Châm bày tỏ sự sẵn sàng đón nhận tâm nguyện của ông với lời hứa sẽ dùng hết tâm sức, khả năng của mình để bảo vệ và khai thác tác quyền một cách hiệu quả nhất, không chỉ vì mục đích thiện nguyện mà còn là nhiệm vụ lưu giữ, phát huy và phát triển di sản âm nhạc của nhạc sĩ về sau này.

Trong bức thư tay thể hiện tâm nguyện của mình, nhạc sĩ Vũ Thành An viết: "Trong thời gian tới, Vũ Thành An sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu (không giới hạn về không gian và thời gian, gồm cả trên môi trường internet toàn cầu)…các tác phẩm do Vũ Thành An sở hữu sang Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ mà đại diện là ca sĩ Ngọc Châm...

Ca sĩ Ngọc Châm nhận thực hiện tâm nguyện của nhạc sĩ Vũ Thành An trên tinh thần tự nguyện và bất vụ lợi. Ca sĩ Ngọc Châm sẽ gìn giữ, giới thiệu thêm nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An đến với khán giả yêu nhạc.

Người đại diện gia đình Vũ Thành An sẽ nỗ lực hỗ trợ ca sĩ Ngọc Châm thực hiện đúng tâm nguyện của nhạc sĩ Vũ Thành An. Trường hợp ca sĩ Ngọc Châm không thể tiếp tục thực hiện tâm nguyện của nhạc sĩ Vũ Thành An thì thỏa thuận chuyển nhượng này sẽ mất hiệu lực, toàn bộ bản quyền tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ giao lại cho thân nhân của nhạc sĩ Vũ Thành An quản lý”.

Bên cạnh những tác phẩm quen thuộc với khán giả, nhạc sĩ Vũ Thành An còn có khoảng 100 sáng tác mới, chưa phổ biến. Toàn bộ các sáng tác này trong khối di sản âm nhạc đồ sồ của ông sẽ giao cho ca sĩ Ngọc Châm và Công ty cổ phần Bảo vệ quyền tác giả quốc tế Việt - Mỹ bảo vệ, khai thác.

Đại diện ca sĩ Ngọc Châm cho biết, sau này, bên cạnh việc sử dụng số tiền từ tác quyền và việc khai thác âm nhạc Vũ Thành An cho mục đích thiện nguyện, nhạc sĩ Vũ Thành An và công ty sẽ sớm thành lập Quỹ giải thưởng âm nhạc mang tên nhạc sĩ cho thể loại âm nhạc tình ca, đặc biệt hướng đến việc khuyến khích các tài năng trẻ trong lĩnh vực sáng tác…

Cũng trong dịp này, nhạc sĩ Vũ Thành An chia sẻ về một trăn trở khác của ông đó là việc tác quyền âm nhạc của nhiều nhạc sĩ Việt Nam vẫn còn bị xài một cách "tự nhiên" như ở Mỹ, nơi ông đang sinh sống. Điều này gây thiệt thòi cho các nhạc sĩ và không kích thích được sự cống hiến của họ.

Bởi vậy, nhạc sĩ Vũ Thành An tự nhận lấy một sứ mệnh là người đi "nhắc nhở" các đơn vị, chương trình, các nghệ sĩ…đang "xài chùa" các tác phẩm của nhạc sĩ: Hãy hành động văn minh, chi trả lợi ích tác quyền chính đáng cho người sáng tác.