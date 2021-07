Nhạc Black Pink, BTS và loạt idol Kpop bị cấm phát vì lý do bất ngờ

Nếu như How you like that là bài hát thành công nhất nhì sự nghiệp của Black Pink tính đến thời điểm này thì Permission to dance cũng là một sản phẩm được đánh giá cao của BTS. Tuy nhiên, cả 2 bản hit này đang đứng trước nguy cơ bị hạn chế tại các phòng tập gym ở Hàn Quốc vì quy định mới.

How you like that của Black Pink...

... và Permission to dance là hai trong số những ca khúc bị cấm phát ở phòng gym Hàn Quốc.

Theo đó, thành phố Seoul đã yêu cầu các phòng gym trong thành phố không được mở nhạc quá 120 nhịp/phút, giới hạn tốc độ máy chạy còn 6km/h để ngăn người tập thở gấp, đổ mồ hôi, từ đó hạn chế lây lan virus SARS-CoV-2 trong không khí.

Đây được xem là biện pháp giúp hạn chế lây nhiễm dịch bệnh ở quốc gia này.

Ngoài 2 bản hit của Black Pink và BTS, nhiều bài hát Kpop nổi tiếng với nhịp điệu mạnh mẽ như Drunk-Dazed của ENHYPEN, After School của Weekly... cũng buộc phải hạn chế phát tại phòng gym.

Bản hit của đàn em cùng nhà ENHYPEN - Drunk-Dazed cũng chịu chung số phận.

After school của tân binh Weekly là một trong số những bài hát bị cấm.

Một số ca khúc khác hiện đang làm mưa làm gió ở các bảng xếp hạng Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại như Butter (BTS), On The Ground (Rosé) hay Lilac (IU) vẫn an toàn trước quy định ngặt nghèo này.