Nhà trường bác thông tin thầy giáo làm nữ sinh có bầu ở Hà Tĩnh

Sáng 9/3, ông Trần Thanh Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP. Hà Tĩnh) cho biết nhà trường vừa có báo cáo xác minh và xử lý thông tin xuyên tạc về việc thầy giáo có quan hệ làm nữ sinh có bầu được đăng tải trên mạng xã hội.

Cụ thể, tối 26/02/2019, trên trang Facebook cá nhân có tên Hiền Sóc đã đăng tải một loạt dòng trạng thái nói về việc thầy Th. (công tác tại trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) quan hệ với nữ sinh H.T.H. (học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Văn Thiêm, đóng tại TP Hà Tĩnh) dẫn đến có thai.

Dòng trạng thái trên Facebook của Hiền Sóc.

Thông tin được lan truyền nhanh chóng khiến nhiều người phẫn nộ trước hành động của thầy giáo và việc giáo dục của phụ huynh không đến nơi đến chốn để xảy ra cơ sự như vậy. Ngược lại, nhiều người khác lại cho rằng đó là tin đồn nhảm có ý đồ hãm hại thầy Th. và nữ sinh H. Sau đó, những thông tin trên được Facebook Hiền Sóc xóa đi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban giám hiệu (BGH) Trường THCS Lê Văn Thiêm đã nhanh chóng có nhiều cuộc làm việc với nữ sinh trên cùng gia đình và các cơ quan chức năng.

Theo đó, em H. T. H. là học sinh ngoan, lễ phép, hòa động, có ý thức học tập và rèn luyện tốt, tích cực năng động trong các hoạt động phong trào của lớp. Từ đầu năm học đến thời điểm này, em chấp hành tốt nội quy nhà trường; không vắng chậm buổi học nào trong học chính khóa và học thêm. Kết quả học lớp 6, 7 và học kỳ 1 lớp 8 xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt.

Trường THCS Lê Văn Thiêm, nơi học sinh H. đang học (Ảnh Báo Dân trí)

Theo báo cáo, xác minh của nhà trường, em H. không biết thầy Th. là thầy giáo nào, không học thêm với thầy Th. (Facebook xuyên tạc sai sự thật là học kèm với thầy Th). Ngoài ra, vào ngày 15/1, nhà trường có tổ chức phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh khám sức khỏe cho các em học sinh trong trường. Em H. có tham gia khám và kết quả ngày hôm đó, sức khỏe em cũng được các bác sỹ kết luận bình thường.

“Qua xác minh và căn cứ khoa học, nhà trường xác định những thông tin đăng tải trên trang Facebook cá nhân Hiền Sóc là bịa đặt sai sự thật. Mục đích trang Facebook nhằm bôi nhọ làm xấu đi hình ảnh của nhà trường bằng hình thức tạo nick Facebook ảo”, thầy Kiên khẳng định.

Cũng theo thầy Kiên, ngay sau khi sự việc xảy ra, BGH nhà trường đã phối hợp với hội phụ huynh, các đoàn thể về gia đình động viên em H. ổn định tâm lý tập trung việc học. Nhà trường cũng quán triệt tất cả các học sinh và giáo viên trong trường không được chia sẻ lan truyền những thông tin trên gây áp lực tâm lý cho em H. Mặt khác, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã báo cáo công an để điều tra đối tượng có Facebook nói trên.

Báo cáo xác minh vụ việc (Ảnh Báo Dân trí)

Trao đổi qua điện thoại với PV. Báo Giao thông, thầy Th. (người được facebook Hiền Sóc nhắc đến) cho biết: trong một thời gian dài, thầy bận công việc nên không sử dụng Facebook cá nhân. Đến ngày 27/2, khi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ đồng nghiệp và bạn bè, họ nói rằng có một Facebook học sinh, đăng tải thông tin là thầy làm cho nữ sinh lớp 8 có bầu, nhưng phủi trách nhiệm.

“Sau khi nhận thông tin, không chỉ tôi mà cả gia đình đều rất bàng hoàng và mệt mỏi. Nhiều ngày qua, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi còn không biết em học sinh mà Facebook kia nhắc đến là em nào. Đây không chỉ là câu nói đùa mà là 1 ác ý nhằm bôi nhọ hình ảnh của tôi và bản thân em học sinh. Tôi rất mong muốn, các ngành chức năng sớm làm rõ sự việc để trả lại danh dự cho tôi cũng như em học sinh đó”, thầy Th. nói.

Cũng theo thầy Th., không có chuyện thầy bị điều chuyển công tác từ Trường THPT chuyên Hà Tĩnh (TP. Hà Tĩnh) về Trường THPT Nghèn (huyện Can Lộc) vì liên quan đến vụ việc này. “Tôi dạy ở trường chuyên 11 năm nhưng nhà tôi nằm sát ngay trường THPT Nghèn nên vừa qua tôi xin chuyển về đây để được gần gia đình”, thầy Th. nói.

Được biết, Công an phường Hà Huy Tập (TP. Hà Tĩnh) đã vào cuộc xác minh từ phía gia đình em H. cho kết quả sự việc không có thật. Phía Công an cũng đã hướng dẫn gia đình làm đơn và đã báo sự việc lên Công an TP. Hà Tĩnh để phối hợp tìm ra người có Facebook tung tin đồn thất thiệt này.

2 kẻ lên Facebook xuyên tạc chế độ lĩnh án Hai bị cáo khai nhận, do buồn chuyện gia đình nên thường xuyên soạn thảo tài liệu, đăng bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc Đảng, Nhà nước.