Nhà Trắng: Không có chuyện người Mỹ 'mắc kẹt' ở Afghanistan

(VTC News) -

Hôm 23/8, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki mắng mỏ một nhà báo khi người này hỏi bà về việc dân Mỹ “mắc kẹt” ở Afghanistan, nhấn mạnh rằng việc sử dụng thuật ngữ đó là “vô trách nhiệm”.

“Thật vô trách nhiệm khi nói rằng người Mỹ đang mắc kẹt. Không đúng. Chúng tôi cam kết đưa những người Mỹ muốn trở về nước. Chúng tôi liên lạc với họ qua điện thoại, qua tin nhắn, qua email, bằng bất kỳ cách nào mà chúng tôi có thể liên hệ với người Mỹ để đưa họ về nhà nếu họ muốn”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho hay.

Mỹ đang điều động máy bay quân sự sơ tán công dân Mỹ ở Afghanistan. (Ảnh: AP)

Thư ký Báo chí Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng “chúng tôi không bỏ rơi người Mỹ - những người muốn trở về nhà. Chúng tôi sẽ đưa họ về nước và tôi nghĩ điều đó rất quan trọng để công chúng Mỹ nghe và hiểu”.

Các quan chức chính quyền Biden cho hay, họ không biết có bao nhiêu công dân Mỹ ở lại nước này sau khi Taliban tiếp quản vào tuần trước, nhưng một số tin tức cho rằng nhiều người Mỹ không thể đến sân bay Kabul để được sơ tán.

The New York Post dẫn lời quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Nhà Trắng ước tính khoảng 4.000 người Mỹ đã được sơ tán khỏi Afghanistan, có nghĩa là hàng nghìn người có thể vẫn ở lại các khu vực do Taliban kiểm soát. Theo vị này, Lầu Năm Góc ước tính ban đầu có 8.000-10.000 người Mỹ ở Afghanistan và Bộ Ngoại giao ước tính 10.000 - 15.0000 công dân Mỹ.

Hôm 23/8, các quan chức chính quyền Biden tiếp tục đưa ra con số bất nhất về số lượng chính xác những người Mỹ có thể cần được giải cứu. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay, “lý do tại sao chúng tôi không thể cung cấp con số chính xác là vì không phải mọi người Mỹ đến Afghanistan đều có cơ sở dữ liệu tại đại sứ quán Mỹ”.

Mỹ lên kế hoạch điều 33 chiếc máy bay C-17 thuộc không quân nước này tới sân bay quốc tế Hamid Karzai khi hàng nghìn người Mỹ vẫn ở lại đây để chờ sơ tán.

Sân bay ở thủ đô Kabul đã trở thành tâm điểm hỗn loạn khi hàng vạn người tuyệt vọng muốn chạy trốn khỏi Afghanistan. Sân bay này hiện do quân đội Mỹ kiểm soát và đảm bảo an ninh.

Trước tình trạng hỗn loạn ở sân bay Kabul, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đã bắt đầu "có một số thay đổi" trong nỗ lực sơ tán người dân, bao gồm mở rộng vành đai an ninh xung quanh sân bay.