Nhà thơ Việt Nam nào từng được đề cử Giải Nobel Văn học?

Hoài Thanh

Hoài Thanh và Hoài Chân trong Thi nhân Việt Nam nhận xét: "Vũ Hoàng Chương định nối cái nghiệp những thi hào-xưa của Đông Á: "cái nghiệp say" nhưng "say sưa có chừng mực, say sưa mà không hẳn là trụy lạc".