Nhà thiết kế phản hồi khi Minh Tú mắc COVID-19 sau show diễn

Minh Tú cho biết ngày 9/1, sau khi xuất hiện một số triệu chứng như mệt mỏi trong người, nghẹt mũi, cô tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 tại nhà. Sau khi test, cô nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, cô liên hệ với đội y tế của phường và được hướng dẫn quy trình, cách thức để điều trị tại nhà. Hiện, sức khỏe của người mẫu ổn định.

"Dù cẩn thận và xét nghiệm tại nhà mỗi ngày, nhưng vẫn xảy ra sự cố ngoài mong muốn. Tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi, điều trị để sớm khỏe lại. Xin lỗi các đối tác, chương trình vì phải hủy hết lịch trình. Mong mọi người giữ gìn sức khỏe, tuân thủ 5K để đón Tết Nguyên đán sắp tới", Minh Tú chia sẻ.

Minh Tú tham gia show thời trang ngày 7/1 trước khi phát hiện mắc COVID-19. (Ảnh: Kiếng Cận).

Ngày 7/1, người mẫu tham gia show thời trang của Vũ Ngọc và Son. Tại đây cô tiếp xúc với nhiều người mẫu, trong đó có Hoa hậu Hen Niê.

Chia sẻ thêm với Zing, NTK Vũ Ngọc Tú cho biết ê-kíp thực hiện nghiêm túc quy trình xét nghiệm COVID-19 trước khi chương trình diễn ra. Thời điểm đó, Minh Tú có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Các khách mời, người mẫu đều thực hiện nguyên tắc 5K, đeo khẩu trang kỹ lưỡng.

"Khi Minh Tú phát hiện mắc COVID-19, cô ấy đã nhắn tin thông báo cho từng người mà mình tiếp xúc trong show. Chúng tôi đã lập tức tự xét nghiệm tại nhà và may mắn là mọi người đều có kết quả âm tính", Vũ Ngọc Tú nói.

Minh Tú sinh năm 1991, được biết tới sau khi giành giải Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017.

Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào top 10. Minh Tú cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Những năm qua, Minh Tú hoạt động chăm chỉ. Ngoài xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện thời trang, người mẫu còn diễn xuất trong phim Hoa hậu Giang hồ hay Bố già.

Minh Tú hiện là một trong những người mẫu nổi tiếng nhất. Cô cũng là người hướng dẫn Đỗ Thị Hà phần catwalk trước khi hoa hậu lên đường sang Puerto Rico dự thi Miss World 2021.