Nhà thầu được tạm ứng hơn 200 tỷ đồng tại dự án nghìn tỷ khi chưa có mặt bằng

(VTC News) -

Ngày 20/5, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (viết tắt là BQLDA, chủ đầu tư) tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đã có văn bản đôn đốc các nhà thầu tại gói thầu số 3 và số 4 thuộc Dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột khẩn trương hoàn ứng theo quy định.

Dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột đoạn qua xã Cuôr Đăng.

Theo vị này, những nhà thầu thi công dự án được tạm ứng hơn 200 tỷ đồng (trong đó, gói thầu số 3 hơn 86,6 tỷ đồng; gói thầu số 4 gần 121 tỷ đồng) từ tháng 9/2021, nhưng tất cả đều chậm hoàn ứng (không có khối lượng thi công-PV). “Ngày 17/5 vừa rồi, lãnh đạo Ban đã có buổi làm việc với Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh giải trình một số vụ việc liên quan đến giải ngân vốn đầu tư tại các dự án”, vị này thông tin.

Theo đó, ông Phạm Văn Hạ, Giám đốc BQLDA tỉnh Đắk Lắk vừa ký văn bản đôn đốc (lần 2) yêu cầu các nhà thầu hoàn ứng tại gói thầu số 3 (thi công từ Km0+00 đến Km20+500), thuộc Dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột. Cụ thể, tại gói thầu này, chủ đầu tư đã cho Công ty TNHH An Nguyên tạm ứng 24 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng 114 ngày; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn tạm ứng gần 16,5 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng so với quy định 114 ngày; Công ty TNHH Phương Đông (nhà thầu phụ) tạm ứng 44,6 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng 101 ngày; Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An tạm ứng hơn 17,7 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng 161 ngày; Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tạm ứng hơn 10,6 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng 72 ngày.

Tương tự, tại gói thầu số 4 (từ Km20+500 đến Km39+606), BQLDA tỉnh Đắk Lắk đã cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn tạm ứng gần 74 tỷ đồng, nhưng trễ hạn hoàn ứng so với quy định 176 ngày; Công ty TNHH An Nguyên tạm ứng 30 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng 163 ngày; Công ty TNHH Phương Đông tạm ứng 2 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng 114 ngày; Công ty TNHH MTV 470 tạm ứng 10,5 tỷ đồng, trễ hoàn ứng 161 ngày; Công ty TNHH xây dựng Đức Nguyên (nhà thầu phụ) tạm ứng 4,5 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng 161 ngày.

Cũng theo văn bản trên, chủ đầu tư đã 2 lần đôn đốc ở gói thầu số 3 và 3 lần đôn đốc gói thầu số 4, tuy nhiên, Liên danh các nhà thầu tại Dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột vẫn chưa thực hiện theo quy định. “Để đảm bảo số tiền tạm ứng được sử dụng đúng mục đích, đồng thời có cơ sở lập báo cáo, giải trình Kho bạc Nhà nước, BQLDA tỉnh Đắk Lắk đề nghị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, phối hợp với chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán tạm ứng và có văn bản giải trình về việc chậm thanh toán tạm ứng”, trích văn bản của BQLDA tỉnh Đắk Lắk.

Dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 39,6km, khởi công tháng 7/2021, nối xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar với xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.500 tỷ đồng (nguồn ngân sách Trung ương). Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 400 tỷ đồng, riêng gói thầu số 3 và số 4 (nêu trên) có tổng mức hơn 1.000 tỷ đồng; do BQLDA tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, nguyên nhân khiến các nhà thầu không có khối lượng hoàn ứng (như văn bản nêu trên), do dự án này chưa có mặt bằng để thi công.