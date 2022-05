Nhà thầu được tạm ứng hơn 200 tỷ đồng khi chưa có mặt bằng: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Ngày 21/5, một lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị vừa có báo liên quan đến tiến độ hoàn ứng tại một số dự án, trong đó có Dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột.

“Trong cuộc họp vừa qua, Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo liên quan đến Dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột. Các dự án thường gặp khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng, vì liên quan đến đất đai”, vị lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk nói và thông tin thêm, về dòng tiền sau khi kho bạc chuyển tiền cho chủ đầu tư, chủ đầu tư phải có trách nhiệm quản lý dòng tiền này.

Dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột đoạn qua xã Cuôr Đăng.

Theo Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk, đến nay Dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột dư nợ tạm ứng hơn 319 tỷ đồng; số tiền tạm ứng quá hạn gần 166 tỷ đồng, trong đó, tại gói thầu xây lắp số 3 với số tiền 47 tỷ đồng đã quá hạn 8 tháng, gói thầu số 4 hơn 113 tỷ đồng quá hạn 5 tháng, các khoản tạm ứng khác hơn 5,3 tỷ đồng đã quá hạn 4 tháng…

Để giảm số dư tạm ứng tại Dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột, thu hồi tạm ứng các khoản quá hạn của các nhà thầu, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý từ ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn, viết tắt là BQLDA) cần nâng cao trách nhiệm trong việc tạm ứng cho các gói thầu; chỉ tạm ứng cho các gói thầu xây lắp khi đã có phương án đền bù được duyệt; chủ đầu tư phải có biện pháp quản lý chặt chẽ việc nhà thầu sử dụng số tiền tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, trường hợp vốn tạm ứng chưa có khối lượng nếu quá thời gian quy định nhà thầu chưa thực hiện hoàn ứng hoặc sử dụng không đúng mục đích chủ đầu tư phải kịp thời thu hồi hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định.

Trong khi đó, ông Khuất Văn Sơn, Trường Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, BQLDA tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đến nay, nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn đã có khối lượng hoàn ứng đợt 1; Công ty TNHH An Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng tại dự án, theo ông Sơn, đã đạt hơn 105 ha (đạt khoảng 90%) và hơn 34 km (đạt 87% toàn tuyến). Tuy vậy, số lượng bàn giao thực tế chỉ hơn 9 km (đạt 24% khối lượng); phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với số tiền gần 95 tỷ đồng (đạt 24% khối lượng).

Như VTC News đưa tin, vừa qua, lãnh đạo BQLDA tỉnh Đắk Lắk nhiều lần ký văn bản yêu cầu các nhà thầu khẩn trương hoàn ứng hoàn ứng tại Dự án đường tránh TP Buôn Ma Thuột theo đúng quy định.

Tại gói thầu số 3, chủ đầu tư đã cho Công ty TNHH An Nguyên tạm ứng 24 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng 114 ngày; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn tạm ứng gần 16,5 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng so với quy định 114 ngày; Công ty TNHH Phương Đông (nhà thầu phụ) tạm ứng 44,6 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng 101 ngày; Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An tạm ứng hơn 17,7 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng 161 ngày; Tổng công ty xây dựng Trường Sơn tạm ứng hơn 10,6 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng 72 ngày.

Tại gói thầu số 4 (từ Km20+500 đến Km39+606), BQLDA tỉnh Đắk Lắk đã cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn tạm ứng gần 74 tỷ đồng, nhưng trễ hạn hoàn ứng so với quy định 176 ngày; Công ty TNHH An Nguyên tạm ứng 30 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng 163 ngày; Công ty TNHH Phương Đông tạm ứng 2 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng 114 ngày; Công ty TNHH MTV 470 tạm ứng 10,5 tỷ đồng, trễ hoàn ứng 161 ngày; Công ty TNHH xây dựng Đức Nguyên (nhà thầu phụ) tạm ứng 4,5 tỷ đồng, trễ hạn hoàn ứng 161 ngày.

Dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 39,6km, khởi công tháng 7/2021, nối xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar với xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.500 tỷ đồng (nguồn ngân sách Trung ương). Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 400 tỷ đồng, riêng gói thầu số 3 và số 4 (nêu trên) có tổng mức hơn 1.000 tỷ đồng; do BQLDA tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, nguyên nhân khiến các nhà thầu không có khối lượng hoàn ứng (nêu trên), do dự án này chưa có mặt bằng để thi công.