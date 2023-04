Nhà phó phòng ở Cà Mau mất nhiều vàng: Bắt thêm 1 phụ nữ

Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Kim Tuyến (30 tuổi; ngụ phường 8, TP Cà Mau) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại cơ quan công an, Tuyến cho biết khi lấy trộm được tài sản ở nhà ông T.M.T. - Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện U Minh, tỉnh Cà Mau - Nguyễn Trí Cường (cháu Tuyến) đã đưa cô ta cất giữ, sau đó mang đi bán được hơn 130 triệu đồng tiêu xài và mua loại vàng khác "làm của".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 15/4, vợ chồng ông T. về nhà người thân và ngủ lại đây.

Cường và Phong bị bắt khi đang lẩn trốn.

Sáng hôm sau, hàng xóm phát hiện nhà ông T. có dấu hiệu bị cạy cửa nên thông báo cho gia đình ông biết. Vợ chồng ông T. lập tức quay về nhà, phát hiện cửa bị cạy phá, đồ vật bên trong xáo trộn.

Sau đó, công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trí Cường (22 tuổi) và Trần Thanh Phong (26 tuổi- cùng ngụ TP Cà Mau) khi các đối tượng này đang lẩn trốn. Qua làm việc, cả 2 thừa nhận đã thực hiện vụ trộm ở nhà ông T.

