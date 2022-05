Nhà ở xã hội giá 300 triệu đồng 'full tiện ích' của Vinhomes có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Thông tin Vinhomes chính thức "đặt chân" vào lĩnh vực nhà ở xã hội (NOXH) được ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Vinhomes, tiết lộ ngày 12/5 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của doanh nghiệp này.

Theo đó, doanh nghiệp này sẽ phát triển 500.000 căn nhà ở xã hội trong 5 năm tới. Các dự án nhà ở xã hội của Vinhomes mang thương hiệu Happy Home.

Vinhomes cho biết, theo quy hoạch nhà ở xã hội Happy Home gồm 3 loại. Loại 1, với giá bán gần 300 triệu đồng, là các căn hộ trong các tòa nhà cao tối đa 7 tầng, diện tích từ 24 m2 sàn và 12 m2 gác xép. Loại 2 là các căn hộ trong các tòa nhà cao 15 - 21 tầng, diện tích từ 30 - 50 m2, với mức giá 400 - 700 triệu đồng. Loại 3 là các căn nhà liền kề 3 tầng, có diện tích từ 50 - 70 m2, giá bán tối đa 950 triệu đồng. Tuy nhiên, loại hình liền kề sẽ không nhiều vì Vinhomes đặt ưu tiên cho việc xây dựng các căn hộ cao tầng, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân.

Nhà ở xã hội 300 triệu đồng chắc chắn sẽ hút khách. (Ảnh minh hoạ).

Happy Homes được giới thiệu là những dự án đô thị độc lập, tách biệt khỏi các dự án nhà ở thương mại của Vinhomes hoặc là các khu đất nhà ở xã hội trong các đại dự án của doanh nghiệp này. Đặc biệt, Happy Home được triển khai theo mô hình "full tiện ích", có quy mô 50 - 60 hecta trở lên và được triển khai tại vùng ven của các tỉnh, thành phố lớn - nơi đang "khát" nhà ở cho lao động thu nhập thấp - như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng...

Để đảm bảo giá bán dưới 1 tỷ cho các căn nhà ở xã hội trong các dự án "full tiện ích" với đầy đủ trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao…Vinhomes cho biết đã nghiên cứu rất kỹ, chắt lọc từng chút trong khi thiết kế để có được các chi phí tối ưu.

Ngoài ra, Vinhomes phải tuân theo nguyên tắc với nhà ở xã hội, chỉ được tính đủ chi phí thu hồi vốn, kể cả lãi vay và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư.

"Vì không phải trả tiền đất và được xây không hạn chế số lượng các căn nhỏ nên giá bán chắc chắn sẽ nằm trong khoảng chúng tôi đã đưa ra và hoàn toàn phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập thấp", ông Hoa khẳng định.

Về tiến độ triển khai, Chủ tịch Vinhomes cho biết hiện doanh nghiệp đã nộp đơn xin xây dựng một số dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội và TP.HCM. Ngoài ra, Vinhomes cũng đang xúc tiến xây dựng phần đất nhà ở xã hội trong các dự án hiện có.

"Chúng tôi dự kiến khởi công vào tháng 8 tới để các tòa nhà đầu tiên được đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm sau. Do các dự án nằm ở vùng ven nên chúng tôi sẽ triển khai các tuyến buýt điện VinFast kết nối các khu nhà ở xã hội với các nút giao thông quan trọng nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân", ông Hoa tiết lộ.

Lý giải về sản phẩm phổ thông VinCity trước đây, ông Hoa cho biết việc chuyển đổi thương hiệu thành Vinhomes là do VinCity về bản chất không khác Vinhomes. Vì chịu ảnh hưởng của giá đất nên giá của Vinhomes có thể bị điều chỉnh tăng theo.

"Dù VinCity được chuyển thành Vinhomes để nghiên cứu các dòng sản phảm đơn giản hơn nhưng nhiều căn hộ nhỏ tại các dự án này vẫn có giá chỉ từ 650 triệu đồng", Chủ tịch Vinhomes bổ sung.

Theo đánh giá, với tầm giá chỉ dưới 1 tỷ đồng, NOXH "full tiện ích" của Vinhomes chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt do nhu cầu của người thu nhập thấp với một nơi "an cư" rất lớn. Trước những lo ngại về nguy cơ bị trục lợi, các sản phẩm mang ý nghĩa an sinh xã hội khó đến đúng tay những lao động thu nhập thấp, đại diện Vinhomes cho biết sẽ tổ chức bán hàng trực tiếp, công khai. Mọi hồ sơ đăng ký sẽ được thẩm định trước khi trình lên các Sở Xây dựng địa phương để xin phép.

"Chúng tôi khẳng định 100% các căn nhà sẽ đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng", ông Hoa nhấn mạnh.