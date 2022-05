Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia

(VTC News) -

Phát biểu tại lễ chào mừng, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Hoàng Quốc Vượng cho biết, đây là dấu mốc quan trọng để hướng tới các mốc tiến độ tiếp theo cũng như tiến tới đưa dự án vào hoạt động thương mại trong năm 2022.

Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại sự kiện.

Việc hòa lưới điện đồng bộ này khẳng định quyết tâm chính trị, nỗ lực vượt khó của PVN, tập thể Ban quản lý Dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, Tổng thầu PETROCONs cùng các nhà thầu liên quan trong việc hoàn thành, đưa nhà máy vào vận hành và phát điện thương mại theo đúng tiến độ.

Theo ông Hoàng Quốc Vượng, sau mốc hoà lưới điện bằng dầu tổ máy số 1, mốc tiến độ tiếp theo chính là đốt than lần đầu tổ máy 1 vào ngày 16/6 tới đây.

Do thời gian ngặt nghèo và khối lượng công việc rất lớn, Ban quản lý dự án và tổng thầu cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tiếp tục phát huy tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm để hoàn thành mốc tiến độ rất quan trọng này.

Các thông số kỹ thuật thể hiện mọi hoạt động của nhà máy diễn ra ổn định.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra chiều nay, chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Hùng Dũng, thành viên hội đồng thành viên PVN, Trưởng ban chỉ đạo Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vui mừng cho biết, thời gian qua, dự án gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 làm gián đoạn nguồn cung ứng vật tư, đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu và đặc biệt từ việc huy động nguồn nhân lực, nhất là nhà thầu nước ngoài.

Để khắc phục khó khăn này, Ban quản lý dự án, tổng thầu PETROCONs và các nhà thầu phụ đã phối hợp chặt chẽ, thi đua lao động sản xuất để hoàn thành các mốc tiến độ. Nhờ vậy, tổ máy số 1 đã hoà lưới điện thành công bằng dầu với các thông số kỹ thuật bảo đảm an toàn, ổn định, đặc biệt bảo đảm các yêu cầu về môi trường.

Tuy nhiên, mốc đốt than tổ máy 1 tiếp theo sẽ là một thách thức lớn với PVN bởi việc đốt than phụ thuộc rất nhiều vào chủng loại than, chất lượng than, các hệ thống băng tải, máy nghiền, và hệ thống bơm phun than vào trong lò, rất phức tạp.

Ông Phạm Xuân Trường, Trưởng ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 chia sẻ về thông số kỹ thuật của tổ máy số 1.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là công trình trọng điểm quốc gia đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Chính phủ, các bộ, ban ngành và lãnh đạo PVN.

Việc hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng đốt dầu lần đầu tổ máy số 1 và hoà đồng bộ bằng dầu tổ máy số 1 vào lưới điện quốc gia là minh chứng cho sự “hồi sinh” của dự án sau một thời gian tương đối dài gặp nhiều khó khăn.

Vể phía tổng thầu PETROCONs, Giám đốc dự án Phạm Trung Kiên cho biết đến thời điểm này, hệ thống vận chuyển than và đá vôi đã hoàn thành 60% tiến độ và dự kiến ngày 30/5 tới đây sẽ tiến hành chạy thử dưới sự giám sát của nhà thầu nước ngoài. Sau khi hoàn thành chạy thử hệ thống vận chuyển than này thì mới có thể tiến tới mốc đốt than lần đầu tổ máy số 1.

Một góc nhà máy.

Bên cạnh đó, để bảo đảm cho quá trình đốt than lần đầu an toàn, cùng với việc chủ đầu tư ký hợp đồng với TKV, các quá trình giám sát khi nhận và vận chuyển than vào lò sẽ do chủ đầu tư và tổng thầu phối hợp giám sát.

Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Hoàng Quốc Vượng biểu dương và tặng quà tập thể CBCNV nhà máy.

Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể của dự án đạt hơn 93%; thiết kế đạt 99,9%, công tác mua sắm hoàn thành khoảng 97,32%; công tác chạy thử hoàn thành khoảng 40%; công tác thi công xây lắp hoàn thành khoảng 93,88%.

Để đạt đươc các mốc tiến độ như trên, PVN, Ban quản lý dự án, tổng thầu và các nhà thầu phụ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, lắp đặt, chạy thử nghiệm.

PVN đã tổ chức củng cố bộ máy quản lý dự án, điều động hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân từ các đơn vị trong ngành dầu khí tham gia hỗ trợ tại dự án trong công tác chuẩn bị sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng, chạy thử nghiệm thu.

Hiện tại luôn có khoảng 1.000-1.200 kỹ sư công nhân thi công trực tiếp tham gia tại Dự án.