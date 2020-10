Nhà máy may An Hưng sắp đi vào hoạt động

Những ngày này, trên công trường Dự án Nhà máy may An Hưng ở xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bởi đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới.

Đây là thời điểm hàng trăm công nhân hối hả với công việc của mình để đưa công trình kịp tiến độ, khánh thành nhà máy vào ngày 1/12 tới – cũng là ngày huyện Yên Thành vinh dự đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng.

Toàn cảnh dự án nhà máy may An Hưng - Nghệ An

Từ xa xa, ngay bên Quốc lộ 7A, đoạn qua xã Công Thành, huyện Yên Thành, một công trình nhà máy đồ sộ, hoành tráng có quy mô lên tới 10 héc ta được xây dựng kiên cố, hiện đại khiến người dân nơi đây luôn tự hào bởi công trình đã làm thay đổi bộ mặt của địa phương. Là nơi mà trong tương lai không xa gần 10.000 con em quê lúa Yên Thành và vùng phụ cận sẽ về đây làm việc ổn định, không còn cảnh tha hương cầu thực, không còn cảnh bố mẹ xa con, vợ xa chồng.

Được biết, Dự án Nhà máy may An Hưng do Công ty CP Tập đoàn An Hưng làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khuôn viên rộng 10ha, tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Đây là nhà máy may lớn nhất trên địa bàn huyện Yên Thành nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung, được đầu tư đồng bộ, hiện đại với các dây chuyền, thiết bị đều được nhập khẩu từ nước ngoài.

Nhà máy may An Hưng được khởi công xây dựng từ tháng 1/2020, nhưng với sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công và hàng trăm công nhân làm việc suốt 3 ca nên chỉ sau gần 10 tháng triển khai xây dựng, công trình đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc.

Nhà máy may An Hưng là nhà máy may có tổng mức đầu tư lớn nhất Nghệ An với số vốn hơn 600 tỷ đồng. Hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại, đồng bộ đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Hiện đã lợp mái xong hệ thống nhà xưởng rộng trên 23.000 m2, nhà ăn rộng 6.000 m2, đang đẩy nhanh tiến độ thi công nhà kho, nhà để xe và một số hạng mục phụ trợ khác. Dự kiến đến tháng 11/2020 nhà máy sẽ hoàn thành để ngày 1/12 nhà máy sẽ tổ chức lễ cắt băng khánh thành, chính thức đi vào hoạt động tạo công ăn việc làm cho gần 10.000 lao động.

Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy may An Hưng sẽ cho ra nhiều sản phẩm có thương hiệu trong nước và xuất khẩu. Tại đây sẽ sản xuất gia công 8 loại sản phẩm như áo sơ mi, áo phông trẻ em, quần bò, quần dài, váy, bộ quần áo trẻ em…Toàn bộ sản phẩm gia công của công ty sẽ được xuất sang các nước Nhật Bản, Ấn Độ, châu Mỹ và các nước châu Âu…

Nhà máy may An Hưng còn tự thiết kế thời trang, tiến hành đăng ký bảo hộ thương hiệu đối với các kiểu dáng do mình tự thiết kế. Thời điểm này, nhà máy vừa thi công, vừa tuyển dụng được gần 4.000 lao động. Các công nhân sản xuất sẽ được đào tạo nghề miễn phí tại xưởng sản xuất, được trang bị phương tiện bảo hộ lao động và công cụ lao động, được đóng BHXH và BHYT, hưởng các chế độ thưởng, được nghỉ phép năm và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và của công ty.

Video: Dự án nhà máy may An Hưng - Nghệ An

Trong quá trình xây dựng nhà máy may, Nhà máy may An Hưng đã được chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi tối đa. UBND huyện Yên Thành, UBND xã Công Thành làm tốt công tác tuyên truyền, để người dân hiểu rõ chủ trương xây dựng nhà máy may tạo việc làm cho nhân dân, từ đó đồng thuận cao trong GPMB. Địa phương rà soát lại số hộ, diện tích bị ảnh hưởng, xác định rõ từng loại đất, chủ quản lý, sử dụng đất. Công khai, minh bạch giá bồi thường, GPMB theo quy định.

Ông Hồ Phi Hòe, Chủ tịch UBND xã Công Thành phấn khởi cho biết, Công Thành là xã còn nhiều khó khăn, người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Vì vậy, việc thu hút được Nhà máy may An Hưng về đầu tư trên địa bàn sẽ góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho trên 500 lao động tại xã Công Thành và khoảng 8.000-9.000 lao động ở các xã lân cận khác.

Nhà ăn của người lao động rộng hàng ngàn m2 với thiết kế thoáng mát

Ông Nguyễn Viết Hưng, Bí thư Huyện ủy Yên Thành (Nghệ An) cho biết, Dự án nhà máy may An Hưng là dự án trọng điểm góp phần phát triển kinh tế của huyện. Đồng thời còn có ý nghĩa quan trọng là giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Đảm bảo chính sách của huyện đề ra là “ly nông bất ly hương” và giải quyết các vấn đề xã hội.

“Nhà máy đi vào hoạt động sẽ thu hút được hàng ngàn người lao động địa phương. Đặc biệt là lao động đã có kinh nghiệm, vì hiện nay con em huyện Yên Thành đang đi làm trong các nhà máy may khắp đất nước nay muốn về quê làm cho gần nhà. Ngoài ra, tại huyện Yên Thành có Trường trung cấp nghề, hàng năm đào tạo rất nhiều công nhân may. Do đó, nhà máy may An Hưng là nơi sẽ tạo công ăn việc làm ổn định cho họ.

Lãnh đạo huyện cũng sẽ đưa sự kiện cắt băng khánh thành đưa nhà máy may An Hưng đi vào hoạt động vào đúng dịp huyện Yên Thành đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới ngày 30/11 tới”, Bí thư Huyện ủy Yên Thành cho biết.