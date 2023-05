Nhà máy Dược Mỹ phẩm Nam Khang - Nơi ra đời các sản phẩm chất lượng

(VTC News) -

Dược Mỹ phẩm Nam Khang là công ty chuyên sản xuất, gia công mỹ phẩm, dược mỹ phẩm. Các sản phẩm của Nam Khang do Hathor Group chịu trách nhiệm phân phối như Serum mụn Dr.Antibi Ance Skincare, Dr.Antibi Plus, serum tế bào gốc, nước tẩy trang không cồn Make up Remover… được người dùng ưa chuộng và giới chuyên môn đánh giá cao.

Đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, coi chữ “Tín” là kim chỉ nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Dược Mỹ phẩm Nam Khang dành sự đầu tư lớn để xây dựng và vận hành nhà máy với tổng diện tích trên 1000m2. Nhà máy của công ty sở hữu công nghệ, dây chuyền hiện đại, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp cùng quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ.

Đến tham quan nhà máy lần này, các đối tác được hướng dẫn về các bước sản xuất và kiểm định chất lượng sản phẩm bởi đội ngũ kỹ thuật viên và chuyên gia R&D của Dược Mỹ phẩm Nam Khang.

Ông Đào Việt Thái - Giám đốc Dược Mỹ phẩm Nam Khang và bà Nguyễn Thị Ánh - Chủ tịch Hathor Group chụp ảnh cùng quý đối tác tại nhà máy.

Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất

Nhà máy của Dược Mỹ phẩm Nam Khang được thiết kế hiện đại với hệ thống trang thiết bị, dây chuyền tiên tiến, tự động hóa cao. Việc sử dụng máy móc làm thay con người trong nhiều công đoạn sản xuất giúp tránh tối đa khả năng xảy ra sai sót, nhiễm khuẩn - yếu tố tối quan trọng đối với đặc thù của một nhà máy dược mỹ phẩm.

Mọi khâu trong quy trình sản xuất của Dược Mỹ phẩm Nam Khang được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động và giữ vệ sinh khi tiếp xúc với sản phẩm. Với mục tiêu tạo ra dòng mỹ phẩm hiệu quả, lành tính.

Công ty luôn chú trọng lựa chọn kỹ nguyên liệu đầu vào. Nam Khang nhập khẩu trực tiếp từ các tập đoàn sản xuất nguyên liệu mỹ phẩm hàng đầu thế giới tại Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Anh, Pháp… Nguyên liệu được bảo quản trong điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp, tránh tác nhân gây hại.

Trên dây chuyền công nghệ hiện đại, nguyên liệu được bào chế dưới dạng dễ hấp thu, tăng hiệu quả tác động. Nam Khang cũng dành sự quan tâm không nhỏ cho thiết kế mẫu mã sản phẩm. Sản phẩm do Dược Mỹ phẩm Nam Khang sản xuất luôn được đánh giá cao bởi tính thẩm mỹ, độ sang trọng và khả năng tiện dụng. Sản phẩm trước khi đưa ra thị trường được kiểm tra bởi bộ phận kiểm nghiệm của công ty và các cơ quan chức năng uy tín.

Ông Vũ Văn Đạt - Quản lý Sản xuất giới thiệu về dây chuyền tại nhà máy.

Tạo dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp

Đề cao nhân tố con người, Dược Mỹ phẩm Nam Khang áp dụng nhiều chính sách thu hút nhân tài, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ nhân sự. Nhờ đó, Công ty đã xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đội ngũ nghiên cứu sản phẩm của công ty có trình độ cao, năng động, sáng tạo, tiếp cận nhanh với công nghệ tiên tiến trên thế giới để cho ra đời các sản phẩm làm đẹp ưu việt, lành tính, phù hợp với làn da phụ nữ Á Đông. Trong khi đó, đội ngũ nhân sự đứng máy có khả năng làm chủ dây chuyền công nghệ hiện đại, thành thạo kỹ năng, vững vàng về nghiệp vụ.

Có thể nói việc đầu tư nhà máy là hướng đi đúng đắn của Dược Mỹ phẩm Nam Khang giúp gia tăng niềm tin và uy tín của Công ty đối với đối tác và người tiêu dùng. Nền tảng vững chắc này là điểm tựa để Dược Mỹ phẩm Nam Khang không ngừng phát triển, trở thành công ty sản xuất, gia công mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam và vươn tầm quốc tế.

