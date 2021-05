Nha khoa Shinbi Dental đồng hành Đài truyền hình VTC hướng về tâm dịch Bắc Giang

(VTC News) -

Được biết, Shinbi Dental là hệ thống nha khoa ứng dụng công nghệ cao, chuyên tư vấn và đem đến giải pháp nha khoa dành riêng cho từng khách hàng. Với tâm niệm “vẻ đẹp cần xuất phát từ chính những gì vốn có”, Shinbi Dental luôn chú trọng đem đến cho khách hàng nụ cười của riêng khách hàng, giữ được vẻ tự nhiên, bảo toàn tối đa răng gốc vốn có. Thành lập từ năm 2007, đến nay trải qua hơn 12 năm, Shinbi Dental đã đem đến nụ cười tự tin, khoẻ mạnh cho hàng ngàn khách hàng, giúp mọi người trở nên đẹp hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngoài việc mang đến khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, Viện Công nghệ Nha khoa Thẩm mỹ Shinbi Dental còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Do đó, bằng những hành động ý nghĩa, Shinbi Dental đã và đang đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong việc đẩy lùi dịch COVID-19.

Mới đây, đơn vị đã phối hợp cùng Đài truyền hình VTC trao tặng 25.000 chiếc khẩu cho chính quyền, quân và nhân dân Bắc Giang. Một tình cảm sâu lắng mà Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa cùng các cộng sự muốn gửi gắm đến quê nhà, nơi đang phải gồng mình đối mặt với nhiều khó khăn.

Shinbi Dental (bên trái) đồng hành cùng Đài truyền hình VTC hướng về “tâm dịch” Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT Viện Công nghệ Nha khoa Thẩm mỹ Shinbi Dental chia sẻ: “Trước tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp tại Bắc Giang, với tinh thần "tương thân tương ái", chúng tôi đã phát động cán bộ, nhân viên, y bác sĩ, hướng về Bắc Giang. Muốn thông qua hoạt động xã hội chung này, để gửi gắm thông điệp tới cộng đồng cùng thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu 5K. Chúng ta đoàn kết lại và phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân, doanh nghiệp, từ đó sẽ tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ gấp rất nhiều lần".

UBND xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang là nơi tiếp nhận những phần quà ủng hộ công tác phòng chống dịch.

"Chúng tôi đã tiếp nhận những phần quà đầy ý nghĩa mà doanh nghiệp trao tặng, thay mặt cho địa phương cảm ơn sâu sắc tới Shinbi Dental về nghĩa cử cao đẹp và rất kịp thời này. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cho Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung chiến thắng trước dịch bệnh", đại diện UBND xã Hương Lâm bày tỏa.

Được biết trước đó, Shinbi Dental đã phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Quỹ Kết Nối Từ Tâm, Nhóm Ước mơ cho em thực hiện trao 125.000 khẩu trang y tế đến trực tiếp 2 bệnh viện có lệnh phong tỏa đầu tiên tại Hà Nội, trung tâm y tế, các chốt chống dịch COVID, các khu vực cách ly…

Cũng theo đại diện Viện chia sẻ thêm, đang trong thời điểm dịch bệnh nên khi khách hàng đến với Shinbi Dental, hãy luôn an tâm rằng khách hàng sẽ được đảm bảo an toàn nhất có thể, có bác sĩ tư vấn riêng, có phòng riêng, xe riêng đưa đón và đặc biệt khách hàng đến sử dụng dịch vụ, nếu gặp phải rủi ro bị phơi nhiễm Covid-19, chúng tôi sẵn sàng đền bù từ 200 – 500 triệu đồng. Đây cũng là cam kết mang đến sự an toàn cho khách hàng, thể hiện sự quyết tâm của Shinbi Dental trong công tác phòng chống dịch.