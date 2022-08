Nhà in 3D giá 50 triệu đồng 'không thiếu thứ gì' của nhóm sinh viên ở TP.HCM

Máy in 3D được nhóm nghiên cứu và phát triển từ hai năm trước. Máy có ba bộ phận chính: hệ khung đỡ, đầu in và tủ điều khiển. Nhóm sẽ thiết kế bản vẽ ngôi nhà trên máy tính, sau đó thi công phần móng. Cuối cùng, đầu in 3D sẽ hoạt động và in tường theo lập trình.