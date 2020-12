Nhà đầu tư 'săn' đất nền An Dương – Hải Phòng trước thềm lên quận vào năm 2025

Trong 2 năm trở lại đây, thị trường BĐS Hải Phòng liên tục đón những đợt “sóng mới”. Hàng loạt dự án khu đô thị mới đã và đang được triển khai đầu tư xây dựng bởi các doanh nghiệp BĐS địa phương, cũng như nhiều “ông lớn” đổ về. Đặc biệt, từ sau tháng 10/2020, những thông tin Hải Phòng chủ trương chuyển đổi huyện Thuỷ Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, chuyển đổi An Dương thành đơn vị hành chính cấp quận… đã nhanh chóng tăng sức hút của thị trường BĐS Hải Phòng vốn đã tiềm năng. Chính điều này cũng đã góp phần kích thích những “làn sóng” đầu tư đổ về Thuỷ Nguyên và An Dương săn đất nền giá rẻ ngày càng sôi động.

Thị trường BĐS Hải Phòng sẽ đón nhiều “làn sóng” đầu tư mới trong tương lai (Nguồn: Internet).

Điều này cũng dễ hiểu, bởi khi các địa phương của Hải Phòng được tăng cấp, những khu vực này sẽ có chế độ và chính sách đầu tư hạ tầng, các cơ sở xã hội khác, nâng tầm hệ thống giao thông so với thời điểm trước. Từ đó, việc quy hoạch tăng cấp sẽ tạo ra nền tảng hạ tầng tốt hơn cho cả thành phố, cũng như huyện Thuỷ Nguyên và An Dương. Đây còn là cơ hội để phát triển dịch vụ và quy hoạch lại đất đai cũng như các ngành nghề, từ đó tạo việc làm, động lực tăng trưởng mới cũng như tạo thu ngân sách mới. Việc chuyển đổi cũng giúp cho đời sống xã hội của huyện theo nhịp sống mới của đô thị theo hướng tích cực.

Với sự phát triển mạnh mẽ của khu vực trước thềm chuyển đổi từ “làng lên phố”, các chuyên gia BĐS cho rằng, việc tăng giá sẽ là quy luật tất yếu. Bởi vậy, trong thời gian tới, thị trường BĐS Hải Phòng sẽ tăng trưởng và tăng giá liên tục, đặc biệt tại 2 thị trường Thuỷ Nguyên và An Dương. Đây sẽ là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư “đi tắt đón đầu” nắm bắt được thời cơ tại các thị trường BĐS nhiều tiềm năng này.

Huyện An Dương sẽ được chuyển đổi thành đơn vị hành chính cấp quận vào năm 2025.

Thực tế đã chứng minh, tại huyện Thủy Nguyên, sau khi có thông tin lên thành phố, giá đất tại đây tăng lên từng ngày. Nhất là khi thành phố Hải Phòng đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Bắc Sông Cấm để chuyển đổi trung tâm hành chính thành phố sang Thủy Nguyên, BĐS khu vực này càng trở nên nóng, có khu vực lên tới 30 hoặc 40 triệu đồng/ m2. Trong khi đó, mặt bằng giá đất ở các dự án tại An Dương cũng được nhận định là tăng khoảng 20 – 30% so với trước thời điểm có thông tin lên quận, thế nhưng giá còn khá mềm, chỉ khoảng 12 – 14 triệu đồng/m2.

Với việc giá đất tại Thủy Nguyên được đẩy lên cao sau một thời gian ngắn, dưới góc độ của nhà đầu tư, họ cũng muốn tìm đến những giải pháp mà chi phí phải bỏ ra thấp hơn, cơ hội tăng giá lớn hơn. Bởi vậy, khi nhìn thấy dư địa tăng giá BĐS tại An Dương còn rất lớn, các nhà đầu tư đã mở rộng quỹ đất đầu tư bằng cách dịch chuyển về phía An Dương.

Quốc lộ 10 – một trong những cơ sở hạ tầng được chú trọng tại An Dương

Bên cạnh việc mang đến dư địa tăng giá cao, sở dĩ An Dương thu hút và tạo sóng dịch chuyển đầu tư là khi được quy hoạch lên quận, khu vực An Dương được đầu tư đồng bộ bài bản về cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, mở rộng nâng cấp các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 17B; cải tạo các tuyến đường liên huyện, liên xã theo tiêu chuẩn đường phố đô thị. Ngoài ra, thị trường BĐS An Dương phát triển bền vững, hướng tới nhu cầu thật tại địa phương. Đây cũng là lý do, giới đầu tư truyền tai nhau về cơ hội sở hữu bất động sản An Dương trước “thời điểm vàng”.

Đón trọn vẹn xu hướng dịch chuyển của giới đầu tư sang khu vực giá hợp lý và có tiềm năng, các dự án có vị trí đắc địa tại An Dương đang sở hữu lợi thế “có một không hai”. Đơn cử như dự án Seoul Ecohome tọa lạc tại Quốc lộ 10, huyện An Dương, Hải Phòng. Với vị trí vàng của tam giác kinh tế trọng điểm miền Bắc là Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, dự án Seoul Ecohome đang trở thành điểm sáng của BĐS Hải Phòng với những tiềm năng tăng giá trong tương lai.