Nhà đầu tư Mỹ bán tháo ồ ạt, Dow Jones 'bốc hơi' gần 700 điểm

Cả ba chỉ số chính trên sàn Phố Wall cùng chạm đáy trong phiên ngày thứ Ba khi Chủ tịch FED Jerome Powell nói rằng ngân hàng trung ương nước này sẽ bàn về việc đẩy nhanh cắt giảm chương trình mua tài sản trong cuộc họp vào giữa tháng 12.

Chỉ số Dow Jones sụt 650 điểm do lo ngại về biến thể Omicron và nhận định của Chủ tịch FED. Ảnh: CNBC

Chốt phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11/2021, chỉ số Dow Jones sụt mạnh tới 652,22 điểm, tương đương 1,86%, về còn 34.483,72 điểm, chịu sức ép bởi đà lao dốc của cổ phiếu American Express và Salesforce. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 1,9% còn 4.567 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng mất 1,6% xuống 15.537,69 điểm. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 hạ 1,9% xuống còn 2.198,91 khi những cổ phiếu nhạy cảm với nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hôm 30/11, Chủ tich Powell cho biết FED có thể cắt giảm chương trình mua tài sản với tốc độ nhanh hơn mức giảm 15 tỷ USD mỗi tháng đang áp dụng hiện nay. Đây là chương trình mua vào 120 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng mà FED đã triển khai kể từ khi đại dịch Covid-19 để hỗ trợ nền kinh tế. Trong cuộc họp chính sách vào tháng trước, FED tuyên bố cắt giảm chương trình này bắt đầu từ tháng 11, với mức giảm 15 tỷ USD mỗi tháng.

“Nền kinh tế Mỹ đang rất mạnh và sức ép lạm phát cũng lớn hơn. Theo quan điểm của tôi, thời điểm hiện tại là phù hợp để xem xét kết thúc chương trình mua tài sản sớm hơn vài tháng so với dự kiến lúc đầu. Chúng tôi dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp tiếp theo vào tháng tới” - Chủ tịch Powell nói.

Nhận định mới nhất của ông Powell cho thấy trọng tâm của FED hiện đã chuyển sang chống lạm phát và những ảnh hưởng tiêu cực của sự leo thang giá cả, thay vì lo ngại những tác động cản trở đà phục hồi kinh tế của biến thể Omicron.

Các chỉ số chính cũng giảm mạnh sau khi Giám đốc điều hành (CEO) của Moderna Stephane Bancel nói với tờ Financial Times rằng các vaccine hiện tại có thể giảm tác dụng đối với Omicron. Ông Bancel nói hiệu quả của các vaccine hiện nay trong việc chống lại biến chủng mới có thể “giảm nhiều” so với chống các biến chủng trước. Cổ phiếu Moderna cũng mất 4,4% trong phiên này, sau khi tăng mạnh trong hai phiên trước đó.

Trong một diễn biến khác, hãng dược phẩm Regeneron nói rằng thuốc kháng thể của hãng này có thể giảm tác dụng với biến chủng Omicron.

Theo chiến lược gia trưởng về đầu tư Jim Paulsen của Leuthold Group, thị trường đang tập trung vào những tin tức liên quan đến biến thể Omicron. “Trong phiên giao dịch ngày Hai, thị trường hồi phục sau khi một bác sĩ Nam Phi nói rằng các triệu chứng của biến thể Omicron có thể nhẹ. Tuy nhiên, trong ngày thứ Ba, thị trường lại hoang mang trước thông tin từ tập đoàn dược phẩm Mỹ Moderna rằng biến thể Omicron có thể né những vaccine hiện có và việc phát triển một vaccine mới có thể mất vài tháng”, chuyên gia Jim Paulsen nhận xét.

Nhóm cổ phiếu các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch-lữ hành tiếp tục bị bán tháo trong ngày thứ Ba. Cổ phiếu Expedia Group hạ gần 3,3%, Norwegian Cruise Line Holdings sụt 3,5%, và Booking Holdings mất khoảng 3,7%.

“Chúng ta nên đề phòng trước tất cả các kịch bản, như việc ca nhiễm Omicron có thể xuất hiện tại Mỹ và khả năng vaccine hiện có giảm hiệu quả với biến thể mới này”, chuyên gia Jim Cramer của CNBC viết trên mạng xã hội Twitter. “Tất cả những lo ngại trên đã khiến nhà đầu tư xả hàng trong phiên hôm nay”.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm mạnh, xuống dưới mốc 1,45%, khi nhà đầu tư đẩy mạnh việc mua trái phiếu để tìm kiếm sự an toàn do lo ngại nền kinh tế giảm tốc do biến chủng mới.

Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall, lại tăng trong ngày 30/11 sau khi giảm trong phiên trước đó. Chỉ số này có thời điểm đã tăng 10 điểm lên trên 28 điểm vào ngày 26/11.

Ngày thứ Ba là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11 – tháng giao dịch biến động đối với thị trường Phố Wall. Tính chung trong tháng 11, chỉ số Dow Jones giảm 3,7%, S&P 500 mất 0,8%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,25%.