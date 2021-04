Nhà đất vùng ven TP.HCM 'nóng' trở lại

(VTC News) -

Sau thời gian dài trầm lắng vì sự tác động của dịch COVID-19, nhà đầu tư bất động sản đã bắt đầu quay lại thị trường khi tất cả các ngành nghề trong cả nước đang thích nghi với tình trạng “bình thường mới”.

Nhiều tín hiệu lạc quan tại thị trường bất động sản ven TP.HCM

Tình hình kinh tế trong quý 1/2021 có nhiều diễn biến tích cực, GDP cả nước trong quý 1/2021 tăng 4.48% so với cùng kỳ năm 2020 (Theo báo cáo của tổng cục thống kê); thu hút đầu tư FDI cả nước đạt 10.13 tỷ USD, tăng 18.5% so với cùng kỳ năm 2020 (Bộ KH&ĐT); riêng lĩnh vực bất động sản đạt 600 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020 (260 triệu USD).

Sau thời gian phát triển mạnh mẽ tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, gần đây, thị trường bất động sản đang “nóng” trở lại tại Long An, Bình Phước và các tỉnh phía Tây TP.HCM. Từ đầu năm 2021, nhiều thông tin hạ tầng tích cực đã thúc đẩy bất động sản vùng ven TP.HCM tăng trưởng mạnh mẽ. Các dự án hạ tầng nổi sóng với hơn 21.500 tỷ đồng đầu tư cho 6 dự án kết nối TP.HCM – Long An trong giai đoạn 2021 – 2025; đường bộ cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (Bình Phước); dự án nâng cấp quốc lộ 13 (Bình Dương) với vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng…

Một dự án khu đô thị tại Bình Phước thu hút khách đầu tư.

Các thông tin trên đã khiến thị trường bất động sản vùng ven “nóng” trở lại với nhiều dự án liên tục được chủ đầu tư “bung” ra để đón sóng hạ tầng, đặc biệt tại Long An và Bình Phước, 2 địa phương đang được đẩy mạnh phát triển hạ tầng và kinh tế. Đơn cử, Cát Tường Group – Nhà đầu tư, phát triển bất động sản uy tín tại thị trường phía Nam liên tục “bung” hàng mới với 2 dự án nổi bật tại thị trường Bình Phước và Hậu Giang, đồng thời ra mắt dự án khu dân cư chuẩn Nhật tại TP Tân An (Long An)… Quỹ đất sạch tại TP.HCM ngày càng khan hiếm nên các tỉnh vùng ven đang giữ thế chủ đạo về nguồn cung; với cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện khu vực này sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường.

Đất nền, nhà liền thổ vẫn giữ vai trò chủ đạo

Theo báo cáo của Savills, tình hình giao dịch căn hộ tại TP.HCM trong quý 1/2021 thấp nhất trong vòng 5 năm. Trái với sự trầm lắng của thị trường căn hộ chung cư, phân khúc đất nền và nhà phố tiếp tục là kênh đầu tư sinh lời bền vững, có biên độ tăng giá tốt trong dài hạn nên rất “được lòng” nhà đầu tư. Tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, riêng phân khúc đất nền lượng tiêu thụ xấp xỉ 88% sản phẩm đưa ra thị trường trong quý 1, đặc biệt Long An vươn lên dẫn đầu cả về nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ toàn thị trường (báo cáo quý 1/2021 của DKRA).

Lý giải nguyên nhân khiến thị trường đất nền, nhà liền thổ cận TP.HCM thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ khách hàng và các nhà đầu tư trong thời gian gần đây, anh Hoàng Khánh Nam, nhà đầu tư lâu năm đất nền cho rằng, bên cạnh quan niệm thích sở hữu đất và nhà liền thổ của người Việt thì vùng ven cận TP.HCM là khu vực có quỹ đất rất lớn nên được nhiều nhà đầu tư về phát triển dự án với mặt bằng giá còn mềm. Mặt khác, nếu như giai đoạn trước, cơ sở hạ tầng của các khu vực này còn nhiều hạn chế, kiềm chế sự phát triển, thì vài năm trở lại đây, hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và đặc biệt là bất động sản các khu vực này.

Chị Thanh Hà, vừa xuống tiền mua nhà phố tại khu đô thị Cát Tường Phú Hưng (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cho biết, với mức đầu tư trên dưới 2 tỷ, đất nền hoặc nhà phố tại các khu vực vùng ven TP.HCM là một lựa chọn lý tưởng.

"Tôi đã lựa chọn được 1 căn nhà phố tại khu đô thị kiểu mẫu ngay trung tâm TP Đồng Xoài với đầy đủ tiện ích từ trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, công viên, khu thể dục thể thao… đặc biệt là hệ thống cây xanh và công viên dày đặc trong khu đô thị tạo môi trường sống trong lành cho cư dân. Tôi mua để đầu tư, nhưng nếu dư dả về tài chính thì đây cũng có thể là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình vào cuối tuần. Ngay trong khuôn viên dự án cũng có những điểm du lịch rất hấp dẫn với công viên di sản kiến trúc phương Tây độc đáo, khu kinh tế đêm đầu tiên tại Bình Phước, TTTM Lucky Mall được tích hợp đầy đủ các tiện ích hiện đại… và điều đặc biệt, dự án đã có GCNQSDĐ riêng từng nền nên rất yên tâm khi xuống tiền", chị cho biết.

Cát Tường Phú Hưng thu hút nhà đầu tư lẫn khách ở thực nhờ hệ thống hạ tầng đồng bộ, được vinh danh là “Dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu 2020”.

Không chỉ chị Thanh Hà, nhiều nhà đầu tư đến với Cát Tường Phú Hưng cũng yên tâm khi chọn mua sản phẩm của Cát Tường Group – chủ đầu tư uy tín thành công với nhiều khu đô thị, khu dân cư tại thị trường phía Nam; được các tổ chức trong và ngoài nước vinh danh với danh hiệu: Nhà phát triển Khu đô thị tiêu biểu, Nhà phát triển bất động sản đột phá Đông Nam Á…

