Nhà cửa xuống cấp chờ sập, dân vẫn mỏi mòn đợi tái định cư

Năm 2015, tiếp nhận chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, hàng nghìn hộ dân vùng Đông của tỉnh Quảng Nam gồm 2 xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) khấp khởi mừng vui. Người dân kỳ vọng sau khi thu hồi đất, họ sẽ nhận đền bù và chuyển tới khu tái định cư (TĐC) với điều kiện tốt hơn.

Tuy nhiên, sau 6 năm, nhiều hộ dân vẫn "giậm chân tại chỗ" ở khu đất thuộc diện quy hoạch, hằng ngày sống trong nỗi thấp thỏm, âu lo vì nhà cửa xuống cấp trầm trọng nhưng không thể sửa sang, xây mới.

"Dài cổ" chờ giải phóng mặt bằng, nhận đất tái định cư

Buổi trưa cuối tháng 5, nắng như đổ lửa. Cơn nóng hầm hập bủa vây khắp gian nhà cấp 4 của vợ chồng ông Phạm Cưỡng (tổ 6, thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải). Không chịu thấu cảnh oi bức, ngột ngạt, ông Cưỡng và vợ kéo chiếc giường xếp ra trước hiên nhà ngồi hóng mát.

Đảo mắt nhìn tứ phía của ngôi nhà được dựng xây cách đây gần 50 năm, ông Cưỡng buông tiếng thở dài, ngao ngán vì nhà cửa đang xuống cấp từng ngày.

"Cách đây 6 năm, nhận thấy các trụ và tường nhà xuất hiện chi chít vết nứt, vợ chồng tôi dự định gom hết số tiền tiết kiệm bấy lâu để xây nhà mới.

Thế nhưng, đúng thời điểm này, chính quyền địa phương thông báo toàn bộ 1.200 mét vuông đất ở của gia đình nằm trong quy hoạch triển khai dự án. Vì vậy, việc làm nhà phải dừng lại", ông Cưỡng nói và chia sẻ, ban đầu khi tiếp nhận chủ trương thu hồi đất, vợ chồng ông và 6 người con cứ đinh ninh sẽ sớm được giải tỏa, đền bù rồi di dời đến khu TĐC. Nào ngờ, nhiều năm trôi qua, các thành viên đành chấp nhận sống trong ngôi nhà rệu rã chờ sập, với nỗi thấp thỏm, âu lo thường trực.

Tương tự, hàng xóm của ông Cưỡng là ông Phạm Lưỡng (61 tuổi) cũng đang mong ngóng từng ngày toàn bộ ngôi nhà cùng 500 mét vuông đất của gia đình được giải phóng mặt bằng. Ông Lưỡng cho hay, sau 40 năm xây dựng, ngôi nhà của ông đã bộc lộ sự xuống cấp trầm trọng với nhiều vết nứt kéo dài từ 2-3 mét.

"Sợ nhất là mùa mưa bão. Nước mưa dột qua mái tôn khiến nền nhà ngập lênh láng. Nhà cửa không đảm bảo nên mỗi khi bão đổ bộ vào đất liền là cả gia đình phải khăn gói sơ tán. Do vướng phải quy hoạch nên tôi và nhiều hộ dân ở đây không được phép xây nhà mới. Nếu cứ cái đà này, căn nhà cũ đổ sập lúc nào không hay", ông Lưỡng than vãn.

Cách đây 1 năm, vì lo sợ người cha già gần 90 tuổi một mình cư trú trong căn nhà không mấy kiên cố thuộc quy hoạch dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, anh Dương Văn Năm quyết định đón cha vào TP.HCM sống cùng. Khổ nỗi, từ ngày xa quê, cụ Dương Xi (cha anh Năm) vẫn đau đáu nỗi nhớ nhà, nhớ quê.

Anh Năm ngậm ngùi chia sẻ, ngày nào cụ Xi cũng hỏi thăm chuyện giải tỏa, đền bù, bố trí TĐC. "Ở cái tuổi gần đất xa trời, cha tôi vẫn mong những tháng ngày cuối đời sẽ được tận hưởng cuộc sống nơi quê nhà, quây quần cùng cháu con. Tuy nhiên, việc quy hoạch, giải tỏa kéo dài nhiều năm khiến cha tôi cứ mòn mỏi đợi chờ. Không ít lần tôi đâm đơn kiến nghị, tha thiết mong chính quyền xã quan tâm, giúp đỡ để thực hiện ước nguyện của cha nhưng không được giải quyết".

Không riêng gì hộ ông Lưỡng, ông Cưỡng, cụ Xi, ở 2 thôn Tây Sơn Đông và Tây Sơn Tây (xã Duy Hải), nhiều gia đình sống trong vùng quy hoạch vẫn đang "dài cổ" chờ TĐC. Không ít người dân bày tỏ sự hoài nghi và bức xúc trước việc giải quyết tái định cư thiếu minh bạch. Họ cho rằng, thời gian qua, chính quyền xã có sự "ưu ái" khi tiếp nhận, xử lý đơn xin được bàn giao mặt bằng, bố trí TĐC (?).

Chưa đủ đất để giải quyết tái định cư cho dân

Trước nỗi hoài nghi và bức xúc trên của người dân, trả lời VTC News, ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, đến thời điểm hiện tại, huyện chưa nhận được đơn thư phản ảnh nào liên quan đến việc "ưu ái" khi tiếp nhận, giải quyết TĐC. "Nếu người dân muốn được làm sáng tỏ thì gửi đơn lên huyện, nêu ra những bất cập trong đền bù, giải tỏa, chúng tôi sẽ tiếp nhận", ông Đức nói.

Đề cập đến vấn đề TĐC cho các hộ dân thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, ông Đức xác nhận, hiện nay chưa đủ đất để hoàn thành TĐC cho dân.

Cũng theo ông Đức, mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã chủ trì cuộc họp giải quyết các tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và TĐC dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

UBND tỉnh thống nhất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (viết tắt Công ty Kỳ Hà Chu Lai) tiếp tục ký phụ lục gia hạn hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cho đến khi hoàn thành việc chi trả và có ý kiến chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, Công ty Kỳ Hà Chu Lai sẽ tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng của dự án theo các phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 21/5/2021.

Đối với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, UBND tỉnh yêu cầu xem xét hồ sơ và bố trí đủ nguồn vốn cho Công ty Kỳ Hà Chu Lai để chi trả theo các phương án đã được phê duyệt và tổ chức tiếp nhận bàn giao tối đa phần diện tích đã giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư dự án quản lý, xây dựng các hạnh mục công trình theo quy hoạch.

Nhiều hộ dân ở xã Duy Hải nằm trong vùng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đang mong chờ được bố trí tái định cư.

Trường hợp các hộ gia đình có yêu cầu đề nghị bồi thường hết phần diện tích của thửa đất còn lại sau khi thu hồi trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện phối hợp với Công ty Kỳ Hà Chu Lai kiểm tra từng trường hợp cụ thể, báo cáo đề xuất gửi Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở NN-PTNT kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Công ty Kỳ Hà Chu Lai là đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và cũng là đơn vị thay mặt cho Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng 5 khu TĐC và khu nghĩa trang vùng Đông 2 huyện Duy Xuyên, Thăng Bình để tạo quỹ đất TĐC phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Tổng diện tích dự án là 985,5ha. Cụ thể, huyện Duy Xuyên: 784,06ha (xã Duy Hải: 551,25ha, xã Duy Nghĩa: 234,79ha); xã Bình Dương, huyện Thăng Bình: 199,46ha.

Tính đến cuối năm 2020, tổng diện tích đã thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là 481,64ha. Diện tích đất bàn giao cho nhà đầu tư: 389,74ha. Diện tích đã bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa bàn giao: 91,90ha.