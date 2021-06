Nhà cho thuê tiếp tục lao đao giữa sóng COVID-19

(VTC News) -

Báo cáo của công ty tư vấn bất động sản DKRA cho thấy, thị trường nhà chung cư cho thuê tại TP.HCM sụt giảm 40% từ khi đại dịch COVID-19 lần thứ 4 càn quét. Còn tại Hà Nội, các biện pháp chống dịch cũng đã tác động rất lớn tới phân khúc nhà cho thuê để ở.

Theo báo cáo của nhiều đơn vị nghiên cứu bất động sản, thời điểm này thị trường nhà ở cho thuê từ phân khúc căn hộ cao cấp, trung cấp đến bình dân và nhà trọ sinh viên đều có mức giảm từ 10-30%, giảm mạnh nhất là phân khúc căn hộ cao cấp, lên tới 40%.

Thị trường nhà cho thuê giảm giá mạnh ở mọi phân khúc. (Ảnh minh họa)

Anh Nguyễn Tiến Đoàn, nhân viên môi giới căn hộ cao cấp tại quận Ba Đình cho biết, phân khúc này vốn dĩ đã khó khăn từ năm 2020, qua 3 đợt dịch và vừa rồi là đợt dịch thứ tư đã thêm “cú bồi” gây thiệt hại nặng. Bởi đây là phân khúc dành cho giới chuyên gia nước ngoài và những người Việt trẻ tuổi có thu nhập cao. Do dịch, nhiều chuyên gia không thể sang được gây giảm giá từ 20-30% so với năm 2019 và tỷ lệ trống rất cao.

Ở phân khúc căn hộ bình dân và chung cư mini, tại khu vực Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa (Hà Nội), mặc dù nhiều chủ nhà đã giảm giá từ 10-20% nhằm hỗ trợ khách thuê nhưng hiện mức giá thuê ở phân khúc này vẫn tiếp tục đi ngang, thậm chí là giảm. Nhiều căn hộ chung cư mini trước đây có giá 3 – 3,5 triệu đồng/tháng thì nay chủ nhà giảm còn 1,8 - 2,5 triệu đồng/tháng.

Phân khúc ảnh hưởng nhất là phòng trọ sinh viên, công nhân, người lao động tự do, nhiều chủ phòng trọ có 10 căn cho thuê nay chỉ còn duy trì được 2-3 căn do một lượng lớn sinh viên nghỉ học về quê học online, người lao động tự do cũng phải về quê vì Hà Nội quy định không bán hàng rong, công nhân nhiều nhóm đã phải ở ghép để cắt giảm thêm chi phí sinh hoạt…

Khảo sát từ kênh thông tin batdongsan.com cho thấy, từ tháng 4 trở đi, nhu cầu thuê nhà riêng, nhà mặt phố tại TP.HCM giảm 11-18%, nhu cầu thuê cửa hàng và kiot cũng giảm khoảng 25% so với tháng 3. Trước diễn biến phức tạp của đợt dịch lần thứ 4, đơn vị này đánh giá mặt bằng kinh doanh cho thuê gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Trên thực tế, giá bất động sản cho thuê đã giảm từ 10% đến 30%, mặt bằng kinh doanh thậm chí còn giảm sâu hơn (30-50%), nhưng tỷ lệ lấp đầy vẫn chỉ ở mức từ 30-40%. Có thể thấy, diễn biến phức tạp của dịch bệnh đang làm kéo dài tình trạng khó khăn đối với thị trường.

Các chuyên gia cho rằng, đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 với tốc độ lây lan mạnh nghiêm trọng hơn trước khiến phân khúc này chưa thể vực dậy được. Sau 3 làn sóng, nay “sóng vùi sóng”, thị trường tiếp tục đối diện một giai đoạn khó khăn mới và dự kiến phải đến quý 2/2022 mới có thể hồi phục.

Bà Võ Thị Khánh Trang - Giám đốc bộ phận Nghiên cứu Savills TP.HCM cho biết: "Thị trường đang chuyển sang hướng khách thuê dẫn dắt thị trường. Giá thuê tiếp tục lao dốc để giữ chân khách trong khi khách đề xuất không tăng giá trong suốt thời hạn thuê".

Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển (R&D) DKRA Vietnam phân tích thêm, dịch bệnh COVID-19 khiến các hoạt động kinh tế giảm sút, dịch chuyển lao động như người nước ngoài, các chuyên gia cao cấp người Việt cũng sụt giảm, kéo theo nhu cầu thuê nhà giảm. Trong bối cảnh đó, lượng căn hộ hoàn thiện đưa vào sử dụng lại tăng thêm.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng, thực tế, phân khúc căn hộ cho thuê vốn đã có xu hướng giảm từ năm 2018. Khi đó lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ bắt đầu giảm sút và kém hấp dẫn hơn so với một số kênh đầu tư khác, vì nguồn cung tăng mạnh trong giai đoạn từ năm 2015 - 2018.

Ông Hoàng cũng dẫn thống kê của DKRA Vietnam về thị trường cho thuê căn hộ tại TP.HCM, theo đó, một căn hộ hạng B vào năm 2018 giá trị khoảng 2.5 - 3.0 tỷ đồng, có thể cho thuê được 13 - 15 triệu đồng/tháng, nhưng hiện nay chỉ có thể cho thuê khoảng 10 - 12 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, động thái ảnh hưởng đến thị trường nhà ở cho thuê lưu ý trong thời gian tới là việc siết thuế cho thuê căn hộ để tạo công bằng giữa các chủ thể kinh doanh sẽ khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại và rút khỏi kênh này.