Nhà báo Đức Hiển đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, yêu cầu bồi thường

(VTC News) -

Ông Nguyễn Đức Hiển đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong đơn, ông Hiển cho biết, sự việc bắt đầu kể từ khi ông trả lời phỏng vấn Báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV), về các phát ngôn thiếu chuẩn mực của bà Hằng trên các nền tảng mạng xã hội với chủ đề "không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng".

Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển.

Nội dung chính của bài phỏng vấn là quan điểm, nhận định pháp lý của cá nhân ông đối với các phát ngôn trong các buổi phát sóng trực tiếp của bà Hằng mà ông đã trực tiếp theo dõi trước đó.

Trong bài phỏng vấn nêu trên ông có nêu một số nhận định, đánh giá đơn thuần về pháp lý của một người có chuyên môn về pháp luật, thể hiện quan điểm khoa học của mình đối với hành vi diễn ra trong cuộc sống có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Ông Hiển cho rằng nội dung phát ngôn của ông là đúng pháp luật, phù hợp với các quy phạm pháp luật dựa trên góc độ nghiên cứu, trao đổi học thuật và quy định của pháp luật báo chí.

Nhưng bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng bài phỏng vấn trên của ông thể hiện sự công kích, gán ghép, quy buộc cho bà phải đi tù. Từ đó, bà Hằng sử dụng các ngôn từ nhục mạ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông và vợ ông. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông và gia đình, kéo theo nhiều hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Bà Hằng đã sử dụng ngôn từ thô tục, vô văn hóa, thiếu chuẩn mực đạo đức, nguyên văn là: "Nhà báo hai mặt", "thằng nhà báo Đức Hiển", "nhà báo nói láo", "thằng Hiển là phản động"; vu khống ông có mối quan hệ câu kết, là đồng bọn với ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, Thái Văn Đường, ăn chặn tiền từ thiện, nhận 20-30 tỷ đồng của ông Trần Quý Thanh nhằm mục đích tìm mọi cách, mọi giá phải để bà Nguyễn Phương Hằng đi tù…

Sau khi các phát ngôn của bà Hằng được phát sóng, ông thường xuyên nhận được các lời chửi bới, đe dọa, khủng bố tinh thần từ những người xem bà Hằng là thần tượng, khiến ông và gia đình rất mệt mỏi, tinh thần sa sút, luôn trong trạng thái căng thẳng, cuộc sống bị đảo lộn.

"Tôi là nhà báo, là Hội viên Hội nhà báo Việt Nam, là Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM. Việc bà Hằng xúc phạm, vu khống cá nhân tôi và các hoạt động nghề nghiệp của tôi đã trực tiếp gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường và uy tín của các tổ chức mà tôi là thành viên", ông Hiển nêu.

Từ đó, ông Hiển đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm điều tra bà Nguyễn Phương Hằng về các tội làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Về phần dân sự, ông Hiển yêu cầu được bồi thường về tổn thất tinh thần theo quy định của Bộ luật Dân sự, buộc bà Hằng phải xin lỗi, cải chính công khai đối với những nội dung bà Hằng vu khống, làm nhục, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của ông.