Nhà báo Long Vũ tiết lộ biệt danh của MC Anh Tuấn

Video: Nhà báo Long Vũ tiết lộ biệt danh ít người biết của MC Anh Tuấn

Vào thập niên 90, MC Anh Tuấn, Long Vũ, Tùng John... từng lập nên ban nhạc Desire, thường hát lại những bài hit của The Beatles.

Sau gần 30 năm, họ lại tái ngộ trong sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 và 40 năm ngày mất của huyền thoại John Lennon, cũng là tròn 60 năm ra đời ban nhạc (1960-2020), được tổ chức tại Hà Nội. Trước khi biểu diễn các ca khúc của nhóm nhạc huyền thoại, nhà báo Long Vũ giới thiệu các thành viên của Desire. Anh vô tình để lộ biệt danh mà những người bạn thân thiết thường dùng để gọi MC Anh Tuấn.

"Đây là anh Tuấn con nhà bác Hướng. Bố anh ấy là Tiến sĩ Vũ Hướng, từng là Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Chúng tôi thường gọi lệch đi một chút là Tuấn Phía".

Nhà báo Long Vũ và MC Anh Tuấn.

Từng biểu diễn với nhau trên các sân khấu sinh viên, sắp tới nhà báo Long Vũ và MC Anh Tuấn sẽ có dịp hội ngội trong đêm nhạc mang tên The Beatles Symphony, nằm trong chuỗi chương trình In the spotlight sẽ được tổ chức vào ngày 5 và 6/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình nhằm giới thiệu tới khán giả kho tàng âm nhạc vô giá của ban nhạc huyền thoại The Beatles nói chung và nhạc sĩ, ca sĩ John Lennon nói riêng.

Ngoài MC Anh Tuấn và nhà báo Long Vũ, chương trình dưới sự chỉ đạo của nhạc sĩ Hồng Kiên còn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Tùng Dương, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, nhóm Oplus, Vũ Đinh Trọng Thắng (Ngọt), Trịnh Nhật Minh, Hoàng Trang và Nguyễn Đông.

Chương trình sẽ giới thiệu tới khán giả nhiều ca khúc bất hủ của The Beatles như: Here comes the sun, Yellow submarine, Don’t let me down, Imagine, Come together, Hey Jude, All you need is love...

Nhóm nhạc huyền thoại The Beatles.

Nhạc sĩ Hồng Kiên - Giám đốc của đêm nhạc - cho hay, trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp hiện nay, The Beatles Symphony chắc chắn là đêm nhạc có quy mô lớn duy nhất được tổ chức nhằm đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 và 40 năm ngày mất của huyền thoại John Lennon, cũng là tròn 60 năm ra đời của ban nhạc. Ê-kíp sản xuất cũng đã gửi thư cho Sir Paul McCartney, thành viên của The Beatles, hy vọng ông có thể tới Việt Nam thưởng thức đêm nhạc.

The Beatles Symphony còn được phát sóng livestream trên nền tảng VLive để người ái mộ The Beatles trên khắp thế giới có thể chia sẻ tình yêu chung đối với ban nhạc. Vlive là ứng dụng giải trí trực tuyến làm nên concert online thực tế ảo VR BTS World Tour Love Your-self: Speark Yourself ở SVĐ Wembley (Mỹ); chuỗi Beyond Live của TVXQ, Super Junior, NCT... hay concert Việt - Hàn VHeartbeat Live diễn ra thứ Sáu cuối mỗi tháng tại TP.HCM và phát sóng toàn cầu.