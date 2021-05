Nguyên thiếu tá tố cáo sai phạm tại Công an Đồ Sơn: 'Nếu rút đơn, tôi có 25 tỷ'

(VTC News) -

Những ngày qua, dư luận "nóng" lên trước thông tin 3 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) bị khởi tố để điều tra, làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2/3 bị can, 1 người được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau nhiều ngày liên lạc, chiều 17/5, PV VTC News có cuộc trò chuyện với anh Trịnh Văn Khoa - nguyên cán bộ Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng), người làm đơn tố giác gửi Viện KSND tối cao và Thanh tra Bộ Công an về việc làm sai lệch hồ sơ vụ án của một số cán bộ Công an quận Đồ Sơn.

Nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa - người dũng cảm đứng lên tố cáo những sai phạm tại Công an quận Đồ Sơn.

Trả lời PV VTC News, nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa cho biết, vụ việc này liên quan quá trình bắt giữ nhóm người dương tính với ma túy được phát hiện tại quán karaoke Hải Sơn (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) vào rạng sáng 13/11/2020.

Sau khi anh gửi đơn tố cáo, có người liên quan trực tiếp vụ án đề nghị, nếu rút 2 đơn tố giác, anh sẽ nhận được tài sản vật chất quy ra thành tiền khoảng 25 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tới giờ phút này với anh Khoa tiền không quan trọng, anh đã từ chối lời đề nghị đó để đi tới cùng sự việc.

Trả lời câu hỏi của PV về việc tại sao lúc đầu không gửi đơn tố giác lên Công an TP Hải Phòng mà chọn gửi đơn lên Viện KSND tối cao và Thanh tra Bộ Công an, anh Khoa cho biết: “Tôi có tìm hiểu và rút kinh nghiệm, nước cờ này tôi cởi áo ra là mình phải làm được điều gì đó, ít nhất là cho bà con ở địa phương và anh em trong cơ quan.

Trong đơn tôi có gửi Thanh tra Bộ Công an. Sau đó, Thanh tra Bộ có công văn ủy quyền cho Thanh tra Công an TP Hải Phòng mời tôi lên làm việc. Nhưng trước khi tôi lên làm việc thì Công an quận Đồ Sơn đã biết việc tôi gửi đơn”.

Kể lại quá trình tố cáo vụ việc, nguyên cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn cho hay, rạng sáng 13/11/2020, tổ công tác thuộc Đội Điều tra tổng hợp và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Đồ Sơn) kiểm tra đột xuất quán karaoke Hải Sơn.

Tại phòng Vip5, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 17 người đang quay cuồng trong tiếng nhạc và đèn mờ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có những viên nghi là ma túy tổng hợp. Dưới nền nhà và trên các đĩa ở mặt bàn có túi nilon dính bột màu trắng nghi là ketamin và cùng một số tang vật khác.

Ngoài ra, ở khu vực lễ tân, phòng khách, lực lượng chức năng phát hiện thêm 11 người. Test nhanh, tổ công tác xác định có 25/28 người dương tính với ma túy. 28 người này được đưa về trụ sở Công an quận Đồ Sơn để lấy lời khai. Anh Khoa cũng tham gia quá trình lấy lời khai.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Cường (khi đó là Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn) chỉ đạo thuộc cấp dừng lấy lời khai, cho những người trên gọi điện thoại cho người thân.

Anh Khoa cho biết, sau khi cho gọi điện về nhà, rất nhiều người lạ ra vào cơ quan gặp riêng lãnh đạo Đội, lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn.

“Tối đó, tất cả những người trong vụ việc lần lượt được cho về. Người cuối cùng được về là lúc 22h30 ngày 13/11/2020”, anh Khoa kể.

Sau đó, các cán bộ, chiến sĩ trong Đội được chia tiền 2 lần (lần 1 được 1 triệu đồng; lần 2 có 4 người mỗi người 2,5 triệu đồng). Thiếu tá Trịnh Văn Khoa và các đồng đội của mình không nhận.

Bức xúc với hành vi sai phạm trên, anh Khoa gửi đơn tố cáo đến Viện KSND tối cao và Thanh tra Bộ Công an.

Trước khi gửi đơn tố cáo, anh xin nghỉ phép 20 ngày và suy nghĩ. Sau đó, anh Khoa nộp đơn xin ra khỏi ngành. Ngày 15/1/2021, anh Khoa nhận quyết định xuất ngũ.

Ngày 21/1, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Cường - Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

“Tôi chỉ mong muốn, người nào làm sai ở góc độ nào phải đưa ra ánh sáng ở góc độ đó. Bản thân tôi về công tác tại Công an quận Đồ Sơn từ tháng 3/2017, được biên chế vào Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy. Đến tháng 5/2018, tôi được điều động sang Đội Điều tra tổng hợp.

Tôi xin ra khỏi ngành là đã có những dự định và có hướng đi của mình để làm sao khẳng định với gia đình, xã hội là tôi sẽ phát triển hơn khi ở trong ngành.

Tôi từng nghĩ tới việc bị trả thù nhưng tôi không ngại việc đó. Dù thế nào, tôi cũng quyết tâm làm tới cùng vụ việc này”, anh Khoa khẳng định.