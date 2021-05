Nguyên Thiếu tá tố cáo sai phạm Công an quận Đồ Sơn nói gì việc quay lại ngành?

(VTC News) -

Những ngày qua, nhiều luồng dư luận xã hội cho rằng, nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa, người dũng cảm đứng lên tố cáo những sai phạm tại Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) xứng đáng được trở lại ngành công an.

Tối 20/5, trả lời PV VTC News, anh Trịnh Văn Khoa cho biết: "Việc trở lại ngành là điều không thể xảy ra nên tôi không bao giờ nghĩ tới việc đó".

Nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho hay, thành phố ghi nhận tinh thần dám đấu tranh của anh Trịnh Văn Khoa. Rất tiếc, do nguyện vọng và hoàn cảnh cá nhân, ngày 15/12/2020, anh Khoa có đơn xin xuất ngũ. Các đơn vị chức năng của Công an TP Hải Phòng cũng rất thận trọng, thực hiện chính sách cán bộ theo đúng quy trình.

Công an quận Đồ Sơn cử cán bộ trực tiếp đến gia đình anh Khoa để tìm hiểu, động viên anh tiếp tục công tác trong lực lượng Công an Nhân dân và cho thời gian để anh Khoa suy nghĩ, cân nhắc.

Tuy nhiên, anh Trịnh Văn Khoa vẫn có nguyện vọng thôi, báo cáo qua quá trình công tác nhận thấy năng lực, sở trường không phù hợp, muốn tìm công việc khác phù hợp với bản thân và hoàn cảnh gia đình.

Bản thân nguyên Thiếu tá Trịnh Văn Khoa cũng khẳng định: "Tôi xin ra khỏi ngành là đã có những dự định và có hướng đi của mình để làm sao khẳng định với gia đình, xã hội là tôi sẽ phát triển hơn khi ở trong ngành.

Tôi từng nghĩ tới việc bị trả thù nhưng tôi không ngại việc đó. Dù thế nào, tôi cũng quyết tâm làm tới cùng vụ việc này”.

Như VTC News đưa tin, anh Trịnh Văn Khoa tố cáo việc làm sai lệch hồ sơ vụ bắt giữ nhóm người dương tính với ma túy tại quán karaoke mà Công an quận Đồ Sơn thực hiện ngày 13/11/2020.

Ngày 21/1/2021, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện lệnh bắt tạm giam với Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn để điều tra về hành vi làm sai lệnh hồ sơ vụ án.

Trưa 11/5, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đọc quyết định khởi tố bị can với 3 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Đồ Sơn.

Những người này gồm Trung tá Đinh Đình Việt (SN 1975, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế và ma túy); Thượng úy Đỗ Hữu Dũng (SN 1992, Phó đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Thượng úy Nguyễn Viết Công (SN 1992, cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội) để điều tra, làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trung tá Đinh Đình Việt và Thượng úy Đỗ Hữu Dũng. Thượng úy Nguyễn Viết Công được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú.