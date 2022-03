Nguyên tắc '5K' khi sử dụng thuốc Molnupiravir

(VTC News) -

Molnupiravir là thuốc kháng virus SARS-CoV-2 do Hãng dược Merck & Co. (Mỹ) nghiên cứu và phát triển. Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy, thuốc kháng virus Molnupiravir cho kết quả tương đối khả quan về tính an toàn và virus SARS-CoV-2 ở bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong.

Molnupiravir hoạt động bằng cách đưa các sai lầm vào mã di truyền của COVID-19, khiến virus tạo ra các bản sao bị lỗi và không thể nhân lên được. Nên dùng thuốc sớm ngay khi có kết quả test COVID-19 dương tính, vì nếu để virus phát triển mạnh và đậm độ cao thì lượng thuốc uống vào không đủ làm ngăn cản quá trình nhân bản của virus. Thuốc sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính và khởi phát các triệu chứng. Liều dùng viên molnupiravir 400mg: Sáng 2 viên; Tối 2 viên, uống trong 5 ngày.

Tuy nhiên, đây là loại thuốc kháng virus đường uống đầu tiên được đưa vào hướng dẫn điều trị COVID-19, cũng là thuốc mới nên có rất ít dữ liệu về độ an toàn. WHO khuyến nghị giám sát tích cực về tính an toàn của thuốc. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định.

(Ảnh minh họa: Baochinhphu.vn)

“5K" cần lưu ý khi sử dụng Molnupiravir

1. Molnupiravir không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp.

2. Molnupiravir không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng COVID-19.

3. Không sử dụng Molnupiravir cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi do quan ngại nguy cơ gây độc của thuốc trên thai nhi và sự phát triển xương sụn ở trẻ em. Người đang ở giai đoạn cấp tính của các bệnh như viêm gan B hoặc C, xơ gan, ung thư gan; viêm tuỵ cấp trong vòng ba tháng trước đó hoặc tiền sử viêm tuỵ mạn; tổn thương thận cấp hoặc suy thận nặng hoặc phải chạy thận nhân tạo...cũng không được uống Molnupiravir.

4. Người dân không nên lo lắng, không tự ý mua, sử dụng thuốc Molnupiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường, chỉ sử dụng các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành để đảm bảo chất lượng, hiệu quả điều trị và sức khỏe của chính mình.

5. Việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định không chỉ ảnh hưởng tới tiến trình điều trị COVID-19 mà tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp cho sức khỏe đến từ các phản ứng có hại của thuốc.

Ngoài ra, phụ nữ nên sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp và có hiệu quả trong quá trình điều trị và trong vòng 4 ngày sau khi sử dụng liều molnupiravir cuối cùng. Đối với phụ nữ cho con bú, không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong vòng 4 ngày sau khi sử dụng liều molnupiravir cuối cùng.

Nam giới trong độ tuổi sinh sản cần sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp và hiệu quả trong thời gian điều trị và ít nhất ba tháng sau liều monulpiravir cuối cùng.

Người đang giai đoạn cấp mắc viêm gan B hoặc C, xơ gan, ung thư gan; viêm tuỵ cấp trong vòng ba tháng trước đó hoặc tiền sử viêm tuỵ mạn; tổn thương thận cấp hoặc suy thận nặng hoặc phải chạy thận nhân tạo...