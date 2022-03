Nguyễn Phương Hằng từng bị nhiều người gửi đơn tố cáo thế nào?

Công an tiếp nhận 6 đơn tố giác Nguyễn Phương Hằng của các nghệ sĩ, cá nhân: ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP.HCM).

Các cá nhân, nghệ sĩ nêu trên tố giác bà Hằng về các hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Nguyễn Phương Hằng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ca sĩ Vy Oanh

Sáng 23/9/2021, nữ ca sĩ Vy Oanh cho biết, bản thân đã nộp đơn kiện Nguyễn Phương Hằng về toàn bộ các thông tin vu khống trắng trợn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM và Cơ quan CSĐT của Bộ Công An từ cuối tháng 6/2021.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng làm đơn tố giác chủ một kênh Youtube. Theo Phương Oanh, người này nhiều lần tiếp tay cho Nguyễn Phương Hằng vu khống, lăng mạ rất nhiều người, trong đó có cô.

Trước đó, trong buổi livestream, Nguyễn Phương Hằng chỉ trích, tố ca sĩ Vy Oanh "cặp đại gia" sau khi nữ ca sĩ này có động thái thắc mắc chuyện làm từ thiện 1.000 tỷ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Ngày 1/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được đơn của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tố cáo Nguyễn Phương Hằng. Ông Hưng tố cáo Nguyễn Phương Hằng hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có đơn tố cáo bà Hằng hành vi vu khống kêu gọi từ thiện.

Tối 4/10/2021, trả lời VTC News, đại diện Công ty Tiếng Hát Việt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo Phương Hằng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng phủ nhận cáo buộc này, đồng thời tuyên bố chấp nhận thách thức của người tố anh rằng anh phải công khai sao kê tài khoản

Nam ca sĩ cũng hứa rằng sau khi vụ kiện kết thúc, anh sẽ mời một công ty kiểm toán vào kiểm kê minh bạch số tiền từ thiện để cho các mạnh thường quân, người hâm mộ nắm bắt được sự thật của câu chuyện.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh

Tháng 9/2021, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã nộp đơn tố cáo Nguyễn Phương Hằng đến các cơ quan chức năng vì hành vi “vu khống, xúc phạm nhân phẩm, uy tín”.

Thời điểm này, luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đã hoàn thiện 3 bộ hồ sơ tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an. Đồng thời, chúng tôi đang ráo riết thực hiện công tác chuẩn bị khởi kiện tại tòa án. Theo đó, chúng tôi sẽ khởi kiện dân sự đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình”.

Nghệ sĩ Hoài Linh

Tối 21/9/2021, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh xác nhận đã gửi đơn tố cáo Nguyễn Phương Hằng tới cơ quan công an.

Đại diện Hoài Linh cho biết, từ tháng 5/2021, thời điểm Nguyễn Phương Hằng liên tục lên mạng Facebook để livestream công kích nghệ sĩ Hoài Linh, đến tháng 7/2021, nam danh hài đã gửi đơn tố cáo Nguyễn Phương Hằng lên công an.

Trong đơn, nghệ sĩ Hoài Linh cho biết, những nội dung livestream của Nguyễn Phương Hằng xoay quanh vụ việc ông chưa thực hiện công tác từ thiện dù đã nhận quyên góp hơn 13 tỉ đồng. Dù thông tin chưa được kiểm chứng nhưng Nguyễn Phương Hằng nhiều lần livestream tố cáo về lối sống, đời tư của Hoài Linh với lời lẽ nặng nề, xúc phạm.

Đáng chú ý, đại diện Hoài Linh cho biết, Nguyễn Phương Hằng đã dựng chuyện vu khống Hoài Linh ngâm khoản tiền quyên góp từ thiện hơn 13 tỉ đồng trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển

Chiều 26/10/2021, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật TP.HCM đã gửi đơn tố giác Nguyễn Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, VKSND tỉnh Bình Dương. Ông cũng gửi kèm theo nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến Nguyễn Phương Hằng.

Trong đơn tố giác, ông Hiển cho biết, ông có 24 năm công tác tại báo Pháp luật TP.HCM với nhiều nỗ lực đóng góp cho sự hoàn thiện pháp luật, đấu tranh cho những số phận oan sai, phản ánh bức xúc của người dân, góp phần tháo gỡ vướng mắc về quyền lợi của người dân trong giải tỏa, đền bù, quy hoạch... Ông luôn đấu tranh với các biểu hiện sai trái, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực.

Thế nhưng, liên tục 4 tháng, những giá trị mà ông nỗ lực xây dựng đã bị xâm hại nghiêm trọng bởi những đoạn video phát trực tuyến (livestream) của Nguyễn Phương Hằng trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook với mức độ lan truyền rộng rãi, gây hoang mang và bất bình trong dư luận.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển cho biết, những nội dung phát trực tuyến của bà Hằng về ông là hoàn toàn bịa đặt.

Ông Hiển cho rằng, những nội dung phát trực tuyến của Nguyễn Phương Hằng là hoàn toàn bịa đặt, nhận định sai sự thật về cá nhân ông, nhằm mục đích vu khống và làm nhục ông.

"Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm cũng như hoạt động nghề nghiệp của tôi”, ông Hiển viết.

Cho rằng Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vu khống, làm nhục mình thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Phương Hằng.

Nhà báo Hàn Ni

Ngày 22/11/2021, bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni, công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng) cho biết, bà đã gửi đơn tới Công an TP.HCM, Công an phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM, trình báo và yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp trước việc bị Nguyễn Phương Hằng đe doạ tước đoạt tính mạng.

Trong đơn, bà Hàn Ni cho biết, suốt 8 tháng qua, Nguyễn Phương Hằng sử dụng các trang mạng xã hội khác nhau, như Facebook với tên tài khoản "Nguyễn Phương Hằng", tài khoản tên "Ha Lee" hay tài khoản Youtube "Chistiana Nguyen" cũng như nhiều tài khoản khác để livestream chửi bới, lăng mạ, xúc phạm rất nhiều cá nhân, tổ chức khác nhau, trong đó có bà Ni.

Nhà báo Hàn Ni đề nghị được bảo vệ vì Nguyễn Phương Hằng doạ "truy cùng đuổi tận".

Ngày 21/11/2021, Nguyễn Phương Hằng liên tục đưa ra những lời lẽ hăm doạ, đánh, trừng phạt hay thậm chí là “ghé thăm” nơi làm việc của bà Hàn Ni trong các buổi livestream, với những phát ngôn như “tao gặp đâu tao đánh đó, tao không đánh tụi mày tao không phải là Nguyễn Phương Hằng”, “Kiểu gì cũng sẽ gặp, không nóng thì sẽ nguội”, “đè đầu đánh cho bờm đầu trước mặt nhiều người”, ….

Theo bà Hàn Ni, khoảng 14h ngày 16/11/2021, Nguyễn Phương Hằng cùng khoảng 20 người đã tới trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, ở địa chỉ 432 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM để gặp bà Ni.

Bảo vệ toà nhà phải tăng cường nhân sự để đảm bảo an ninh của toà soạn. Công an phường cũng phải đến giám sát, bảo vệ và đảm bảo an toàn trật tự khu vực. Do đó mục đích của Nguyễn Phương Hằng không đạt được.

Theo bà Hàn Ni, từ những lời nói, việc làm vừa qua, có đủ căn cứ để bản thân lo ngại Nguyễn Phương Hằng có thể bất chấp pháp luật, thuê người ngoài giang hồ, huy động thành phần ủng hộ bà hay tự tay bà để thực hiện những hành vi mang tính chất nguy hiểm cho mình.

Từ đó, bà Hàn Ni đề nghị cơ quan công an có biện pháp để bảo vệ mình, đồng thời xử lý kịp thời những hành vi trái pháp luật của Nguyễn Phương Hằng.