Nguyễn Phương Hằng từ lúc chưa 'thay tên đổi họ' đến vướng vòng lao lý

(VTC News) -

Hai năm trở lại đây, Nguyễn Phương Hằng là cái tên gây chú ý khi có những phát ngôn ngông cuồng xúc phạm danh dự nhiều người. Tối qua (24/3/2022), Nguyễn Phương Hằng lại "nổi sóng" khi bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Doanh nhân 3 đời chồng

Nguyễn Phương Hằng, tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1971). Năm 16 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Tuyền sang Canada định cư, sau đó đã kết hôn với một người chồng Hoa kiều và có chung một người con.

Năm 23 tuổi, người chồng Hoa kiều qua đời, để lại cho Nguyễn Thị Thanh Tuyền cùng con của mình tài sản trị giá 18 triệu USD. Sau đó, Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã thanh lý hết tài sản và đưa con về Việt Nam lập nghiệp, tham gia kinh doanh bất động sản, trồng cao su và mở siêu thị thời trang.

Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Năm 2006, Nguyễn Thị Thanh Tuyền kết hôn cùng doanh nhân Trần Văn Thìn. Có với nhau một người con gái nhưng hai người sau đó đã quyết định ly hôn vào năm 2007.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền cùng ông Trần Văn Thìn trước đó từng cùng nhau thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam Long theo tỉ lệ 50/50 để trồng cây cao su, sản xuất và kinh doanh giống cây cao su cùng các loại cây công nghiệp khác.

Vào cuối năm 2007, khi hai người quyết định ly hôn, công ty này đã giải thể để phân chia tài sản. Nguyễn Thị Thanh Tuyền được chia hơn 300 ha đất trồng cao su theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng. Tuy nhiên, diện tích vườn cao su này sau đó bị ông Thìn giả mạo chữ ký, làm hồ sơ giả để chiếm đoạt.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã tố cáo ông Thìn đến công an tỉnh Bình Phước. Tháng 5/2012, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án cùng bị can là Trần Văn Thìn về hành vi "giả mạo hồ sơ".

Kết thúc vụ việc, Nguyễn Thị Thanh Tuyền sau đó đã đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng. Tháng 6/2010, Nguyễn Phương Hằng tái giá cùng ông Huỳnh Uy Dũng (đại gia Dũng "lò vôi").

Tố cáo lương y Võ Hoàng Yên

Ngày 1/3/2021, Nguyễn Phương Hằng và chồng cùng lên tiếng tố cáo Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt của họ hơn 200 tỷ đồng thông qua các hoạt động cứu trợ người dân miền Trung trong đợt lũ lụt năm 2020, trong đó nổi bật là việc xây lên một cơ sở thờ tự tại tỉnh Bình Thuận và một số vụ việc liên quan khác.

Dù sau đó ông Yên xin được gửi trả lại số tiền trên nhưng vợ chồng ông Dũng vẫn từ chối và nói rằng sẽ "tố cáo, vạch trần bộ mặt thật" của Võ Hoàng Yên vì cho rằng ông Yên đã có hành vi khám chữa bệnh "phản khoa học", "không có cơ sở chuẩn đoán" và "có dấu hiệu gian dối, chiếm đoạt tài sản bệnh nhân".

Nguyễn Phương Hằng và chồng tố cáo Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.

Trong video đăng tải ngày 4/3/2021, Nguyễn Phương Hằng cho rằng ông Võ Hoàng Yên hoạt động chữa bệnh tại tỉnh Bình Thuận là do có sự bao che của cơ quan chức năng. Vì phát ngôn này nên vào ngày 16/4, Nguyễn Phương Hằng đã bị Sở TT&TT TP.HCM xử phạt 7,5 triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự UBND tỉnh Bình Thuận.

Ngày 15/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM quyết định không khởi tố vụ án do không có dấu hiệu phạm tội.

Livestream chửi bới nhiều người

Cuối tháng 4/2021, Nguyễn Phương Hằng trong buổi phát trực tiếp của mình đã lên tiếng chỉ trích nghệ sĩ Hoài Linh, người được biết là từng được Võ Hoàng Yên chữa bệnh, vì không lên tiếng tố cáo hành vi lừa đảo của người này như bà.

Ngày 28/4, Nguyễn Phương Hằng đưa ra những bằng chứng chưa xác thực cáo buộc hai người trên có thân tình, cho rằng Hoài Linh không tố cáo Võ Hoàng Yên là vì họ có "dây mơ rễ má" với nhau. Trước những cáo buộc trên, Hoài Linh giữ im lặng và không đưa ra bất cứ lời giải thích nào.

Ngày 22/5, Nguyễn Phương Hằng tiếp tục tố Hoài Linh giữ số tiền quyên góp 13,4 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt vào hồi cuối năm 2020 làm của riêng. Đồng thời, đưa ra nhiều lời tố cáo chưa được kiểm chứng về lối sống, đời tư của người nghệ sĩ này.

Ngày 31/5/2021, giữa ồn ào liên quan đến việc "ngâm" tiền từ thiện, đại diện Hoài Linh đã trao cho tỉnh Quảng Trị 2,4 tỉ đồng.

Bên cạnh Hoài Linh, Nguyễn Phương Hằng cũng công khai chỉ trích đích danh nghệ sĩ Hồng Vân vì một tài khoản Facebook được cho là của người này đã có những bình luận thiếu khách quan về bà.

Sau khi bị ca sĩ Vy Oanh chia sẻ cảm nghĩ với nội dung bóng gió đả kích, Nguyễn Phương Hằng sau đó đã livestream đưa thông tin chưa được kiểm chứng về quá khứ của ca sĩ này như từng "làm bé, đẻ thuê, cướp chồng". Vy Oanh đáp trả lại gay gắt và lên tiếng phủ nhận những cáo buộc của Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 21/6/2021, Vy Oanh đã gửi đơn tố cáo Nguyễn Phương Hằng lên Công an TP.HCM vì cho rằng bà sử dụng những ngôn từ phản cảm xúc phạm đến cá nhân cô cũng như gia đình và các con.

Nguyễn Phương Hằng livestream chửi bới giới nghệ sĩ và nhiều người khác.

Tháng 8/2021, Nguyễn Phương Hằng livestream lên tiếng tố Đàm Vĩnh Hưng vì "ngâm" tiền từ thiện của người đóng góp, đồng thời cho biết đang giữ khoảng "2kg" giấy tờ sao kê từ tài khoản ngân hàng của anh và tiết lộ số tiền từ thiện thực sự mà nam ca sĩ nhận được lên đến hơn 96 tỉ đồng, hoàn toàn khác so với số tiền trước đó công bố nhận được.

Sau đó một ngày, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng về vấn đề này nhằm trấn an dư luận. Đến 1/9, Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tố cáo Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Không dừng lại ở giới nghệ sĩ, nhà báo Hàn Ni (phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng), nhà báo Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM) và nhiều cá nhân khác cũng nộp đơn tố cáo Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 1/6/2021, bà Lê Thị Giàu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây) đã khởi kiện Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng vì bị cáo buộc lừa đảo, có thương hiệu giả và nhắn tin xúc phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của bà Giàu.

Tối 24/3, Công an TP.HCM bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng và khám xét nhà riêng tại quận 3 (TP.HCM).

Vào vòng lao lý

Ngày 16/2/2022, Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh. Đến tối 24/3, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an cùng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã đến khám xét nhà Nguyễn Phương Hằng tại quận 3 sau đó vài giờ.

Công an TP.HCM nhận định, Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác.