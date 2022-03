Nguyễn Phương Hằng tổ chức đến nhà người có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự

(VTC News) -

Ngày 25/3, theo Công an TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mời Nguyễn Phương Hằng lên làm việc 4 lần vào các ngày 18/2, 7/3, 9/3 và 16/3/2022 để cảnh báo, răn đe và yêu cầu Nguyễn Phương Hằng chấm dứt hành vi lợi dụng các quyền tự do để sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, Nguyễn Phương Hằng cố ý né tránh, không chấp hành. Đồng thời tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn; sân bay Tân Sơn Nhất; tổ chức đoàn đi Hà Nội, Châu Đốc - An Giang...), tổ chức nhiều buổi livestream công kích, xúc phạm nhiều cá nhân, tổ chức, gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Công an TP.HCM đã tiếp nhận nhiều đơn của các cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi “Vu khống", “Làm nhục người khác", “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" và “Đe dọa giết người" thông qua việc nhiều lần phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet (facebook, Youtube.com....).

Quá trình xác minh, giải quyết các đơn tố cáo liên quan đến Nguyễn Phuơng Hằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định: Ngày 8/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông TP đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận.

Với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 190-01/QĐ ngày 24/3/2022, Quyết định khởi tố bị can số 300-50/QĐ ngày 24/3/2022, Lệnh khám xét số 300-07 ngày 24/3/2022 và Lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB ngày 24/3/2022 đối với Nguyễn Phương Hằng và đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP phê chuẩn.