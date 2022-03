Nguyễn Phương Hằng đối diện hình phạt nào?

Tối 24/3, trả lời VTC News, luật sư Trần Minh Cường, Giám đốc điều hành công ty Luật Solution&Partners cho hay, tùy thuộc vào kết quả quá trình điều tra vụ án, trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan điều tra sẽ có kết luận và chuyển VKS truy tố về tội danh tương ứng.

"Trường hợp bị can bị truy tố về hành vi được quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, bị can có thể đối diện khung hình phạt lên đến 7 năm tù", luật sư Trần Minh Cường nói.

Cùng quan điểm trên, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với tội danh này thì bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ phải đối mặt với hình phạt tới 7 năm tù.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, ngoài tội danh đã bị khởi tố, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của Nguyễn Phương Hằng trong thời gian qua theo nội dung đơn thư tố cáo của nhiều người, trong đó có các hành vi như vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin trái phép trên mạng internet.

Nếu ngoài hành vi này, các hành vi khác cũng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của các tội danh như: tội làm nhục người khác, tội vu khống, tội đưa thông tin trái phép trên mạng internet thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố để xử lý Nguyễn Phương Hằng về nhiều tội danh theo quy định pháp luật.

Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Phương Hằng (SN 1971), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan tới đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 16/2 đến 29/4/2022.

Trong thời gian gần đây, Nguyễn Phương Hằng vẫn tiếp tục tổ chức nhiều buổi livestream trên mạng xã hội và tuyên bố sẽ ứng xử với các cáo buộc pháp lý bằng tư cách của một người nước ngoài, vì bà là người có 2 quốc tịch. Đáng nói, Nguyễn Phương Hằng còn dọa sẽ mời luật sư quốc tế, nhờ lãnh sự quán nước ngoài can thiệp và có thể sẽ thuê vài chiếc máy bay để "chở hết tài sản ra nước ngoài".

Trước đó, ngày 8/3, nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã có kiến nghị gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương và Viện KSND tỉnh Bình Dương đề nghị sớm có kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm vì đã hơn 4 tháng nhưng chưa có kết quả.

Trước kiến nghị này, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định gia hạn điều tra thêm 2 tháng do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp.

Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.