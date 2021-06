Nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy ở Lâm Đồng chiếm đoạt 7,3 tỷ ra trình diện

(VTC News) -

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nghi can Mã Thị Ngọc Nga (SN 1978, nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng) có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Theo cơ quan điều tra, nghi can đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 7,3 tỷ đồng. Sau đó, Nga đã trốn ở một ngôi chùa tại thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng và trở về nhà được người thân động viên nên đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nghi can Nga tại cơ quan điều tra.

Như VTC News đưa tin, trong thời gian giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng, bà Mã Thị Ngọc Nga nợ số tiền lớn. Từ đó, bà Nga đưa thông tin mình được giao nhiệm vụ mua một số tặng phẩm phục vụ đại hội Đảng các cấp, cần huy động một khoản tiền ứng trước để mua sắm cho kịp thời.

Tin tưởng nữ cán bộ, ông N.V.T và bà N.T.L đã cho bà này vay hơn 1,5 tỷ đồng. Bà Nga dùng số tiền này để trả nợ các khoản vay trước đó.

Thời gian sau, ông N.V.T và bà N.T.L nhiều lần đòi nợ nhưng bà Nga khất hẹn nên làm đơn tố cáo.

Cơ quan chức năng kết luận, bà Nga lợi dụng danh nghĩa là Phó Bí thư chi bộ, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy để vay mượn tiền của nhiều người dẫn đến phát sinh tố cáo. Huyện ủy Đức Trọng đã quyết định khai trừ Đảng và buộc thôi việc đối với bà Nga.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Mã Thị Ngọc Nga, tuy nhiên người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.