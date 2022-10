Nguyên nhân vụ bạo loạn khiến 127 cổ động viên Indonesia thiệt mạng

(VTC News) -

Vụ bạo loạn trong cuộc so tài giữa Arema FC và Persebaya trong khuôn khổ giải VĐQG Indonesia tối 1/10 đã khiến 127 người thiệt mạng và 180 người bị thương.

Theo Bola, CĐV của Arema bất mãn sau khi chứng kiến đội nhà nhận thất bại thứ hai liên tiếp. Nhiều người đã vượt qua hàng rào, lao xuống sân đe dọa cầu thủ.

Video: Bạo loạn ở giải Indonesia

Do lực lượng an ninh trên sân mỏng, cảnh sát không thể ngăn cản hàng nghìn CĐV tràn xuống sân đánh nhau và tấn công cầu thủ đội khách. Ban đầu, cảnh sát dùng khiên và gậy để ngăn những kẻ quá khích. Tuy nhiên, do cổ động viên tràn xuống sân ngày càng đông khiến lực lượng an ninh và cảnh sát phải sử dụng đến hơi cay.

Báo chí Indonesia nhấn mạnh đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm kịch. Theo cảnh sát, CĐV đã chen chúc nhau ở cửa số 10 và 12 của sân vận động do hoảng sợ hơi cay.

Lượng người lớn cùng hơi cay từ cảnh sát dẫn đến việc thiếu oxy. Số khán giả trên sân quá lớn so với diện tích khu vực thoát hiểm, dẫn tới cảnh giẫm đạp lên nhau tại sân bóng.

CĐV quá khích tràn xuống sân.

Theo Bola, việc cảnh sát dùng hơi cay để giải tán đám đông là trái luật. Tuy nhiên, đại diện cảnh sát Đông Java cho rằng đây là giải pháp cần thiết bởi CĐV đã tấn công và đốt xe của lực lượng an ninh. Hai cảnh sát Indonesia đã thiệt mạng khi cố ngăn cản những kẻ quá khích làm loạn.

"CĐV nằm la liệt ở căn phòng gần lối ra sân Kanjuruhan. Nhân viên y tế ở sân không thể lường trước được vụ việc nên nhiều nạn nhân không được cấp cứu kịp thời. Một số người đã ngừng thở", báo chí Indonesia chia sẻ.

Các nạn nhân được đưa đến 3 bệnh viện lớn xung quanh sân bóng và ở các bệnh viện này sau đó đều thông báo có người tử vong. Phần lớn nạn nhân chết trong bệnh viện do không được cứu chữa kịp thời.

CĐV Indonesia đốt xe cảnh sát.

"Chúng tôi vô cùng tiếc nuối về sự cố này. Xin gửi lời chia buồn đến người bị nạn. Đây sẽ là bài học cho tất cả chúng ta", ông Akhmad Hadian Lukita, người điều hành giải VĐQG Indonesia, cho biết.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang phối hợp cảnh sát Indonesia để điều tra nguyên nhân vụ việc. Dự kiến số thương vong còn tăng lên trong ít giờ tới.