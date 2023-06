Nguyên nhân suốt 5 năm TP.HCM không tuyển nổi sinh viên xuất sắc làm cho CQNN

(VTC News) -

Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 8/6, ông Nguyễn Sỹ Long, Phó trưởng Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ TP.HCM đã lý giải những nguyên nhân từ năm 2018 đến nay, TP.HCM chưa tuyển được sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định 140/2017NĐ-CP.

Ông Long cho hay, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140 là những cá nhân có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc nên có rất nhiều cơ hội nhận được học bổng để học tập nâng cao trình độ trong và ngoài nước, nên thường ưu tiên tập trung học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chưa quan tâm nhiều đến thông tin tuyển dụng và làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc TP.

Toàn cảnh họp báo.

Đây là nhóm thường được các tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực công tìm kiếm và mời gọi về làm việc với mức thu nhập rất hấp dẫn và nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Do đó, các cơ quan, đơn vị thuộc TP hiện nay rất khó khăn trong công tác phát hiện, tuyển chọn và giữ chân được đội ngũ này do các quy định pháp luật về chế độ, chính sách về tiền lương, thu nhập hiện hành đối với cán bộ, viên chức thấp hơn nhiều so với các đơn vị ngoài khu vực công.

Theo ông Long, để tạo bước chuyển biến tích cực trong thu hút nhân lực chất lượng cao, Sở Nội vụ đang triển khai cho các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2023.

Dự kiến trình UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch tuyển chọn vào tháng 6/2023 và thực hiện quy trình tuyển chọn vào quý III năm 2023.

Đồng thời, để nâng cao hiệu quả thu hút và giữ chân nhân tài khi Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 được Quốc hội thông qua, Sở Nội vụ cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách tuyển dụng, sử dụng sinh viên xuất sắc, người có trình độ cao để trình HĐND TP xem xét, ban hành và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó nghiên cứu, đề xuất các chính sách thu hút, đãi ngộ đối với nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Hoàng Thọ