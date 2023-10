Nguyên nhân nhân viên quán karaoke ở Hải Phòng giết khách hát rồi bỏ trốn

(VTC News) -

Tối 23/10, Công an TP Hải Phòng thông tin nguyên nhân ban đầu vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke ở phường Kênh Dương (Lê Chân, Hải Phòng).

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng và Công an quận Lê Chân xác định, rạng sáng 21/10, sau khi uống rượu xong, nhóm của anh H.N.T (SN 1995, ở Nghệ An) cùng bạn là Nguyễn Đức Thành (SN 1994, ở Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Tam (SN 1998, ở tỉnh Phú Thọ) và hai người bạn khác đến quán Karaoke Tonight để hát. Trong quá trình hát, nhóm của H.N.T có sử dụng bóng cười.

Cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát Hình sự lấy lời khai của Lê Văn Khánh.

Tại quán có hai nhân viên là Lê Văn Khánh (SN 1990, ở phường Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Trần Viết Trung (SN 1988, ở phường Đông Khê, Ngô Quyền) phục vụ 2 bình khí cười loại 5kg.

Quá trình sử dụng bình khí cười, do phát hiện bình thứ 2 ít hơn bình thứ nhất nên giữa hai nhóm khách hàng và nhân viên của quán cãi nhau.

Đến khi xuống thanh toán tiền, do hai bên không thống nhất nên Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Văn Tam lấy gậy inox, gạt tàn thuỷ tinh xông vào đánh nhau với nhân viên của quán. Mặc dù chủ quán can ngăn, nhưng Lê Văn Khánh đã vào bếp lấy con dao nhọn chém túi bụi về phía Nguyễn Đức Thành và H.N.T.

Cùng với đó, Phạm Hoàng Phương (SN 1997, ở đường Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, quận Lê Chân) là nhân viên của quán karaoke bên cạnh cũng cùng với nhóm của Lê Văn Khánh đuổi đánh Nguyễn Đức Thành và anh H.N.T.

Quá trình đánh nhau, Lê Văn Khánh dùng dao đâm vào cằm và bẹn trái của H.N.T.

H.N.T bỏ chạy dọc đường Kênh Dương thì bị Trần Viết Trung truy đuổi. Do bị mất máu nhiều nên chạy đến số 81 Kênh Dương thì H.N.T gục xuống và thiệt mạng.

Gây án xong, Trần Viết Trung, Lê Văn Khánh và Phạm Hoàng Phương bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng nhanh chóng xác định được chính xác biển số xe taxi và tuyến đường các đối tượng chạy trốn.

Tại thời điểm phát hiện, chiếc xe chở các đối tượng gây án đã di chuyển đến địa phận tỉnh Gia Lai. Một tổ công tác của Công an TP Hải Phòng được thành lập có nhiệm vụ truy đuổi, bắt giữ các đối tượng.

Khi xe những kẻ này chạy đến địa phận tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác đã điện, báo cáo hành tung của chúng với Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Ngay lập tức, Đại tá Lê Nguyên Trường trực tiếp điện thoại liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, cung cấp đầy đủ thông tin biển số xe, ảnh các đối tượng và đề nghị công an tỉnh bạn phối hợp với tổ công tác tổ chức bắt giữ những kẻ này.

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội giết người, gây rối trật tự công cộng tại quán Karaoke Tonight để điều tra, xử lý theo quy định, đồng thời tạm giữ 8 người liên quan.

Cùng ngày, Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng động viên, khen thưởng đột xuất các lực lượng tham gia điều tra, khám phá vụ án giết người xảy ra tại quán Karaoke Tonight.