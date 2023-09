Nguyên nhân khiến ô tô bị tốn nhiên liệu

(VTC News) -

Mỗi người đều có cách sử dụng “xế cưng” riêng biệt. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ kiến thức để chăm sóc xe đúng cách, dẫn đến việc một ngày đẹp trời nhận ra chiếc ô tô hao xăng hơn bình thường. Vậy đâu là nguyên nhân khiến ô tô bỗng dưng ngốn nhiên liệu hơn bình thường?

Thói quen lái xe hoặc di chuyển giờ tắc đường

Nguyên nhân đầu tiên có thể kể đến chính là thói quen lái xe hoặc di chuyển đúng vào thời điểm tắc đường. Khi lái xe, việc tăng giảm ga đột ngột hoặc tải nặng là điều khó tránh khỏi, đặc biệt ở những khu vực đông dân cư, thành thị… Điều này cũng gây hao hụt nhiên liệu đáng kể. Để cải thiện, thay vì tăng giảm ga nhanh, người lái nên tăng và giảm tốc từ từ, không nên tăng – giảm đột ngột.

Thói quen lái xe vào giờ tắc đường là một trong những nguyên nhân khiến ô tô ngốn nhiều nhiên liệu.

Áp suất lốp thấp

Khi chỉ số áp suất của lốp thấp sẽ dẫn đến việc diện tích tiếp xúc giữa lốp và mặt đường tăng lên, khiến lực ma sát lớn hơn, xe phải tiêu tốn nhiều công suất để duy trì tốc độ trong khoảng nhất định. Theo nghiên cứu, khi áp suất lốp ở mức đúng tiêu chuẩn sẽ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu đến 3%. Lốp bị non không những tiêu hao nhiêu liệu còn ảnh hưởng đến tuổi thọ, tốn chi phí bảo dưỡng.

Cần đảm bảo áp suất lốp để tránh tình trạng xe nhanh hết nhiên liệu.

Nhưng cũng đừng để áp suất lốp quá cao, điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự thoải mái mà còn làm tăng khả năng bị đâm thủng hoặc nổ lốp vào mùa hè.

Hãy luôn giữ áp suất lốp ở một mức hợp lý. Người lái nên xem xét áp suất tiêu chuẩn dành cho lốp xe của mình, không nên bơm lốp như áp suất in trên lốp vì đó là áp suất tối đa mà lốp chịu được.

Dầu bôi trơn không thay mới thường xuyên

Việc dầu bôi trơn không được thay mới thường xuyên sẽ khiến động cơ ngày càng nóng hơn do ma sát của các chi tiết. Dầu không chỉ có tác dụng bôi trơn, chúng còn có khả năng làm mát các chi tiết, chống hoen gỉ. Dầu bị cháy lọt vào buồng đốt do các chi tiết không được làm kín sẽ tạo ra mụi than khiến dầu đặc dần. Nếu để lâu ngày, các mụi than này càng dày đặc hơn và đóng thành nhiều mảng. Khi đó dầu bôi trơn sẽ là gánh nặng của động cơ vì nó cản sự hoạt động của các chi tiết khác.

Không thay dầu bôi trơn thường xuyên sẽ khiến xe nhanh hết nhiên liệu.

Lỗi cảm biến oxy

Cảm biến oxy không hoạt động hoặc ị lỗi sẽ gây tiêu tốn nhiên liệu hơn bình thường khoảng 20-25%. Có thể ví von cảm biến oxy như “người giám sát” để theo dõi liên tục xem động cơ có hoạt động không và liệu xăng và không khí có được trộn đúng tỷ lệ hay không.

Cảm biến oxy không hoạt động hoặc lỗi có thể gây tiêu tốn nhiên liệu hơn bình thường khoảng 20-25%.

Cảm biến oxy lỗi không những gây hao tốn nhiên liệu mà còn gây hiện tượng xe bị rung giật khi chạy ở tốc độ thấp hoặc chạy không tải. Vì thế, hãy đảm bảo rằng cảm biến oxy của xe hoạt động tốt.

Cảm biến nhiệt độ nước làm mát bị lỗi

Cảm biến nhiệt động nước làm mát được đặt cạnh sườn của động cơ, tiếp xúc trực tiếp với nước làm mát và hoạt động bởi dòng điện trở. Nên khi cảm biến này bị lỗi, nó sẽ báo sai thông số nhiệt độ so với thực tế, khi đó lượng nhiên liệu được phun vào động cơ sẽ sai lệch, khiến tiêu hao nhiên liệu hơn mức bình thường.

Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài sẽ gây hao xăng và tốn kém chi phí nhiên liệu của chủ xe rất nhiều.

Lọc gió động cơ bẩn

Lọc gió giúp lọc không khí bên ngoài đi vào động cơ, sau thời gian dài lọc gió tích tụ nhiều bụi bẩn làm cản trở lượng không khí đi qua và giảm lượng khí đi vào động cơ, lượng gió vào buồng đốt ít hơn, đồng nghĩa với việc bụi bẩn cũng sẽ nhiều hơn do lọc không tốt.

Cần đảm bảo vệ sinh làm sạch lọc gió động cơ ô tô.

Xe lúc này sẽ nhanh nóng lên và tăng mụi than làm nghẹt bugi. Động cơ lúc này có thể tắt đột ngột. Vì thế, để đảm bảo ô tô hoạt động bình thường và ít gây tiêu tốn nhiên liệu, nên đi kiểm tra định kỳ và thay lọc gió mới.

Bugi bám nhiều bụi bẩn và bị ăn mòn

Nếu bugi có vấn đề như bị mòn hoặc hư hỏng thì sẽ gặp nhiều khó khăn để đánh lửa, ảnh hưởng đến quá trình đốt cháy “dầu và khí” trong xi lanh. Việc khởi động xe lúc này sẽ rất khó khăn.

Bugi bám nhiều bụi bẩn và bị ăn mòn là nguyên nhân khiến ô tô nhanh hết nhiên liệu.

Nếu xăng, dầu không được đốt cháy hoàn toàn , mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ tăng và công suất xe sẽ giảm. Bugi bị bẩn cũng sẽ dễ bị giảm tuổi thọ và khiến xe trở nên hao tốn xăng dầu hơn.