Nguyên nhân gây ngập lụt kỷ lục ở Hà Tĩnh

Chiều 7/12, trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đưa ra 4 nguyên nhân chính gây ngập lụt lớn trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh từ ngày 15 - 21/10.

Nhà dân ở thôn Quốc Tuấn ( xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị ngập sâu trong đợt lũ kinh hoàng từ ngày 15-21/10.

Theo đó, 4 nguyên nhân chính được xác định là do mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy triều dâng cao. Bên cạnh đó, hệ thống tiêu thoát lũ chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi đó, hồ Kẻ Gỗ phải điều tiết xả lũ để đảm bảo an toàn cho công trình hồ đập.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cũng xác định việc tổ chức vận hành điều tiết xả lũ hồ Kẻ Gỗ vừa qua là đúng quy định, có kịch bản phù hợp với mưa lũ.

Tuy vậy, trước diễn biến bất thường của thời tiết, Sở cũng phải xem xét lại các giải pháp an toàn hồ chứa, an toàn hạ du nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hồ Kẻ Gỗ xả lũ với lưu lượng lớn trong đợt lũ từ ngày 17 - 21/10.

Ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh cho biết, cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành quy trình xả lũ theo quy định. Tuy nhiên, trong những tình huống khẩn cấp, bất khả kháng, ngoài sức dự báo, có những nguyên nhân chủ quan nhất định.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, hồ Kẻ Gỗ có dung tích 345 triệu m3, mực nước cao nhất của đỉnh tràn sự cố là 35m, trong khi đó, mực nước trên cốt 31,5m mới bắt đầu xả lũ. Việc không xả lũ trước mưa lũ là do hồ không có nước để xả, thời điểm hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả lũ vẫn chưa đạt đến cốt phải xả theo quy định.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, do mưa to, lượng nước đổ về quá lớn, việc vận hành xả lũ với lưu lượng lớn nhằm để đảm bảo an toàn hồ đập. Bên cạnh đó, người dân cũng có phần chủ quan, không lường trước được tình hình mưa lũ.