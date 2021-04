Nguyễn Hữu Cơ: Chàng chuyên viên kiểm sát với trái tim thiện nguyện

(VTC News) -

Nguyễn Hữu Cơ hiện là Chuyên viên tại Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Chàng chuyên viên kiểm sát được cấp trên và đồng nghiệp yêu mến nhờ sự hòa đồng, nhiệt tình và trái tim yêu thương luôn hướng mình về các hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội.

Khi còn là sinh viên của Học viện Kiểm sát, Hữu Cơ luôn là một trong những sinh viên có nhiều thành tích trong học tập cũng như các hoạt động phong trào của Đoàn, của Hội sinh viên. Đặc biệt, trước đây Hữu Cơ còn xuất sắt trúng tuyển vào 3 ngôi trường danh tiếng Học viện Tài chính, Đại học Xây dựng và Đại học Kiểm sát. Tuy nhiên, Hữu Cơ vẫn quyết định đi theo ước mơ của mình là màu áo xanh Kiểm sát.

Chàng hotboy Nguyễn Hữu Cơ trong màu áo xanh Kiểm sát.

Nhận xét về cựu sinh viên của mình, Tiến sĩ Đinh Hoàng Quang, Bí thư Đoàn trường Đại học Kiểm sát chia sẻ: “Phong trào Đoàn và các hoạt động sinh viên tình nguyện của Đại học Kiểm sát luôn phát triển mạnh ngay từ khi trường được thành lập. Các bạn sinh viên các khóa tham gia hoạt động phong trào đều là những gương mặt xuất sắc cả trong học tập và phong trào, trong đó nổi bật vẫn là em sinh viên Nguyễn Hữu Cơ luôn vui vẻ, nhiệt tình và trách nhiệm”.

Không chỉ vui vẻ, nhiệt tình, Hữu Cơ còn được nhận xét là người giàu tình cảm, biết sẻ chia. Một đồng nghiệp trẻ cho biết đây là một thanh niên giàu lòng nhân ái khi tham gia nhiều các hoạt động thiện nguyện khi có thời gian. Từ phát cơm cho các bệnh nhân nghèo hay tham gia hiến máu, chàng thanh niên Nguyễn Hữu Cơ không bao giờ ngại khó, ngại khổ mà luôn tươi cười, sẻ chia nỗi khó khăn với những bệnh nhân nghèo khắp nơi.

Là một chàng trai giàu lòng thương người và luôn mong muốn đóng góp cho xã hội Hữu Cơ thường lên ý tưởng và kêu gọi mọi người tham gia nhiều dự án cộng đồng trong đó có dự án phát cơm từ thiện cho bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung Ương.

Chia sẻ khi tham gia hoạt động thiện nguyện, Nguyễn Hữu Cơ cho biết: "Ban đầu tôi lên ý tưởng kêu gọi bạn bè và người thân tham gia đóng góp mỗi người một chút để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học truyền máu TW thông qua hoạt động phát cơm, tôi không nghĩ hành động của mình lại được nhiều người hưởng ứng như vậy”.

Nguyễn Hữu Cơ và nhóm thiện nguyện phát cơm tại Viện huyết học truyền máu Trung ương.

Để đảm bảo cho an toàn thực phẩm cũng như sức khỏe của người bệnh, nhóm thiện nguyện của Cơ không trực tiếp nấu ăn mà nhờ nhà bếp của bệnh viện nấu cơm, sau đó các bạn đóng hộp rồi mang tận tay cho bệnh nhân và người nhà. “Làm từ thiện không phải để khoe mẽ hay thể hiện, chúng tôi làm để cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều mảnh đời ngoài kia”, Nguyễn Hữu Cơ chia sẻ.

Cuối năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên dù rất muốn nhưng nhóm thiện nguyện của Nguyễn Hữu Cơ vẫn bị hạn chế để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Rất may, gần đây, dịch bệnh đã được khống chế nên Nguyễn Hữu Cơ và các bạn đã có thể tiếp tục hành trình nhân ái của mình.

“Ngoài công việc là một công chức của VKSND tối cao, tôi còn hỗ trợ gia đình trong ngành làm đẹp và có thu nhập riêng. Tôi sẽ trích một phần trong số đó để thực hiện nhiều dự án thiện nguyện hơn trong năm 2021 này”, chia tay chúng tôi, chàng hotboy Nguyễn Hữu Cơ chia sẻ.