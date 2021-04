Nguyễn Hoài Shop: Cửa hàng thời trang dẫn đầu xu hướng

(VTC News) -

Nguyễn Hoài Shop là cửa hàng kinh doanh thời trang nữ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Thu hút khách hàng nữ bởi những sản phẩm thời trang chất lượng với đa dạng kiểu dáng và phong cách, Nguyễn Hoài Shop đã và đang dần khẳng định được vị trí của mình trên thị trường thời trang tại Đà Nẵng.

Trang phục thời trang đến từ Nguyễn Hoài Shop.

Với mục tiêu đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và hiện đại, chị Nguyễn Thị Hoài, chủ cơ sở kinh doanh đã nỗ lực không ngừng tìm hiểu về thời trang cũng như thường xuyên theo sát xu hướng thời trang để đem đến những sản phẩm mới và hot.

Nhờ có tiêu chí kinh doanh rõ ràng, thời trang Nguyễn Hoài Shop đã thực sự nhận được sự quan tâm của khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích thời trang và không ngừng đổi mới phong cách. Hiện nay, cửa hàng đã và đang tập trung vào xu hướng thời trang xuân hè với phong cách thoải mái, cá tính làm mục tiêu. Ngoài ra, trang phục thời trang công sở cũng đặc biệt được chú ý nhằm đem đến sự đa dạng phong cách cho cửa hàng.

Một trong những sản phẩm đem đến sự nữ tính, dịu dàng cho người mặc.

Nhắc đến những sản phẩm thời trang theo xu hướng tại Nguyễn Hoài Shop, chúng ta có thể kể đến một số mẫu trang phục như phong cách kết hợp áo Blazer cùng quần ống lửng cá tính hay những chiếc áo sơ mi điệu đà kết hợp cùng quần jean hoặc chân váy.

Nhìn chung, khi nhắc đến Nguyễn Hoài Shop thì việc bắt kịp xu hướng không chỉ là yếu tố duy nhất để thu hút khách hàng. Là một người kinh doanh, chị Hoài luôn hiểu rõ để giữ chân được khách hàng thì chất lượng sản phẩm chính là yếu tố phải quan tâm hàng đầu.

Chất lượng sản phẩm luôn được shop thời trang đặt lên hàng đầu.

Do đó, tất cả những sản phẩm mà cửa hàng cung cấp đều có chất lượng được đánh giá rất cao, đem đến sự hài lòng, thoải mái nhất cho người sử dụng. Hầu hết các sản phẩm đều được nhập từ xưởng may uy tín, do đó các sản phẩm nói không với chất lượng vải kém hay đường may xấu…

Sự đa dạng trong phong cách đem đến sự thành công của Nguyễn Hoài Shop ở hiện tại.

Ngoài ra, cửa hàng cũng đặc biệt quan tâm tới dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như cảm nhận của khách hàng sau khi mua sắm. Do đó, đội ngũ nhân viên luôn cố gắng hỗ trợ khách hàng trong mọi trường hợp. Nếu khách hàng gặp khó khăn trong quá trình lựa chọn và kết hợp trang phục thì đội ngũ nhân viên của cửa hàng hoàn toàn có đủ năng lực hỗ trợ và tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và vóc dáng của người mặc. Nhờ những yếu tố này nên khách hàng khi đến với Nguyễn Hoài Shop đều cảm thấy hài lòng và yêu thích dịch vụ chăm sóc khách hàng của shop.

Cửa hàng cũng thường xuyên tổ chức các chương trình giảm giá để tri ân khách hàng. Đây chính là cơ hội để các cô nàng yêu thích mua sắm tranh thủ đến và lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất cho bản thân.